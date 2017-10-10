سوريا في مهمة الحسم أمام أستراليا

سيدني (أ ف ب)

يدخل المنتخب السوري المباراة أمام مضيفته أستراليا اليوم، في إياب الملحق الآسيوي ضمن تصفيات كأس العالم 2018، متوقعاً مهمة «صعبة» ضد منافس لم يغب عن النسخ الثلاث الماضية للنهائيات.

وانتزع المنتخب السوري بفضل ركلة جزاء لعمر السومة، التعادل 1-1 قبل دقائق من نهاية مباراة الذهاب في ماليزيا الأسبوع الماضي، وبات يحتاج إلى الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر لعبور الملحق الآسيوي إلى ملحق دولي ضد رابع الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، المحطة الأخيرة قبل بلوغ المونديال للمرة الأولى.

وقال مدرب المنتخب السوري أيمن الحكيم: «لا شك أن مباراتنا مع أستراليا في سيدني صعبة ورغم غياب خمسة لاعبين بسبب الإيقاف أو الإصابات، فقد اعتدنا اللعب خارج أرضنا». أضاف: «حافظنا على استراتيجية مهمة جداً من خلال قدرة جميع اللاعبين من البدلاء على تثبيت حالة الأداء»، مضيفاً: «أقول لجمهورنا، ما حققه منتخبنا حتى الآن هو إنجاز، بل هو إعجاز، وسندفع بكل ثقلنا وبكل طاقاتنا لمواصلة طريق تحقيق الحلم».

وتخوض سوريا الإياب في غياب ثلاثة لاعبين بسبب تراكم الإنذارات، هم المدافع هادي المصري، ولاعب خط الوسط خالد مبيض، والمهاجم عمر خريبين، إضافة إلى قلب الدفاع أحمد الصالح وعمرو ميداني المصابين، واللذين غابا أيضاً عن مباراة الذهاب.