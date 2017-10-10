حمدان بن محمد: تأهل المنتخب المصري للمونــــــديال أسعدنا جميعاً

دبي (الاتحاد)

تفاعلت القيادات في الإمارات، مع فرحة الشعب المصري بتأهل المنتخب الأول إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، وبعد مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتهنئة جمهورية مصر العربية حكومة وشعباً على تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس العام 2018، بعد الفوز على الكونغو 2-1، أمس الأول. هنأ أمس، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، شعب مصر، على التأهل، وقال سموه على تويتر: «مبروك لمنتخب مصر الشقيقة التأهل لكأس العالم 2018.. انتصاركم لم يفرح المصريين فقط، بل أدخل السعادة على قلوبنا جميعاً».

كما هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، المصريين بالتأهل التاريخي لمنتخب «الفراعنة» إلى كأس العالم 2018 في روسيا، وقال سموه في تغريدة عبر حسابه في تويتر: «ألف مبروك لمصر وصول منتخبها إلى كأس العالم.. قلوب الإماراتيين والعرب تهتف مع مصر في هذه المناسبة التاريخية».وبارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تأهل المنتخب المصري للمونديال، وقال سموه عبر حسابه على تويتر: «نبارك للعرب ومصر الشقيقة تأهل منتخبها الوطني لكأس العالم».كما بعث معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، برقية تهنئة إلى معالي المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية هنأ من خلالها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجمهورية مصر العربية حكومةً وشعباً بمناسبة تأهل المنتخب المصري الشقيق إلى مونديال روسيا 2018.وأكد معاليه أن تأهل المنتخب المصري يعكس الاهتمام والحرص التي توليه القيادة المصرية وما توفره لأبنائها الرياضيين في سبيل تحقيق أفضل الإنجازات وتمثيل الوطن خير تمثيل، داعياً المولى، عز وجل، أن تتواصل مسيرة التقدم والتفوق في جميع المحافل والمناسبات.كما بعث إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة برقية مماثلة بمناسبة نجاح المنتخب المصري الشقيق في بلوغ نهائيات كأس العالم - روسيا 2018، وأعرب من خلالها عن تقديره الكبير للمستوى الذي ظهر عليه المنتخب المصري، وإعجابه بالأداء المتميز الذي قدمه اللاعبون خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، متمنياً أن يواصل المنتخب المصري مسيرته المشرفة، وتمثيل الكرة العربية خير تمثيل في النهائيات.

وجاء تأهل «الفراعنة» للمونديال بفضل هدفين أحرزهما النجم محمد صلاح في مرمى الكونغو (2-1) أمس الأول، في الجولة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، ليقود المنتخب المصري للنهائيات للمرة الثالثة في تاريخه والأولى بعد غياب 28 عاماً، منذ آخر ظهور في مونديال إيطاليا 1990.