مسافي يضغط من أجل «إنارة ملعبه» قبل مواجهة الحمرية في الكأس

سامي عبد العظيم (رأس الخيمة)

يسعى مسؤولو نادي مسافي لحل مشكلة إنارة الملعب قبل لقاء الحمرية في الجولة الرابعة من الدور التمهيدي لمسابقة كأس رئيس الدولة لفرق الدرجة الأولى، وذلك بعدما رفضت لجنة اعتماد الملاعب التابعة لاتحاد الكرة وضعه الحالي الذي لا يسمح للاعبين بأداء المباريات أو التدريبات.

وخاض مسافي المباريات الماضية من الدور التمهيدي في ملاعب مختلفة بسبب استمرار هذه المشكلة، كما أن الجهاز الفني يحرص على إجراء الحصص التدريبية عصراً قبل «حلول الظلام» على الرغم من «الأجواء الحارة»، بانتظار حل المشكلة إثر الاتصالات الجارية الآن في هذا الخصوص مع لجنة «تطوير الهواة» والجهات المختصة الأخرى في اتحاد الكرة.

وقال سعيد المزروعي، المدير التنفيذي للنادي، مشرف الفريق الأول: «إن الأمور لم تمض إلى الدرجة المطلوبة في شأن ملعب النادي على الرغم من أنهم تحركوا مبكراً لضمان عدم الوصول إلى هذه المرحلة، خصوصاً أن الفريق مرتبط بالمشاركة في مباريات بطولة تمهيدي الكأس، وعاد إلى المشاركة في دوري الأولى بالطموحات الكبيرة في تقديم الإضافة المطلوبة في الموسم الجاري». وأضاف: «نقدر عالياً الجهود التي يقوم بها اتحاد الكرة ولجنة تطوير الهواة، لكن يجب حسم الأمور، ولا يعقل أن نكون أمام مباراة مهمة في المنافسة أمام الحمرية مساء السبت المقبل ولا نعرف لغاية الآن هل سنلعب على ملعبنا، في ظل إجراءات الشركة المنفذة لمشروع الإنارة، أم ننتقل إلى ملعب بديل، كما أن هذا الأمر له تأثير نفسي في اللاعبين»، مضيفاً «أن هذه المشكلة حدثت قبل لقاء العروبة ضمن الجولة الثانية من تمهيدي الكأس، والشيء الجيد أن الشركة المنفذة فرغت من موضوع أرضية الملعب وننتظر فقط إنارة الملعب».

ورداً على سؤال حول الخسارة الثالثة على التوالي أمام الذيد في تمهيدي الكأس، قال المزروعي: «ندرك جيداً بأننا نعتبر هذه المسابقة بمثابة إعداد للدوري بعد غياب 3 مواسم، ونسعى بكل ما نملك لتقديم المردود الفني اللائق والمشرف، ولا ضغوط على اللاعبين بسبب النتائج السلبية، ولدينا الأفضل لنقدمه في الفترة المقبلة، وتحدثنا مع المدرب المغربي إبراهيم بوفود حول طبيعة النتائج الماضية في ظل التشاور حول الأمور الفنية، وثقتنا كبيرة في عودة مسافي إلى النتائج التي تعبر عن الطموحات المرجوة في الموسم الحالي».