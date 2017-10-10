الفائز من الجزيرة وأوكلاند يلتقي بطل آسيا في ربع النهائي

أبوظبي (الاتحاد)

على «باب البحر» في العاصمة أبوظبي كان الحدث أمس، وهو سحب قرعة كأس العالم للأندية التي ستستضيفها «لؤلؤة الشرق» خلال الفترة من 6 إلى 16 ديسمبر المقبل للمرة الثالثة في تاريخها، بعد تألقها في نسختي 2009 و2010.

نجوم المشهد الرئيس هم الأندية التي حلقت بالصدارة في بطولات القارات، الريال بطل أوروبا، وباتشوكا بطل الكونكاكاف، وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، والجزيرة بطل الدولة المضيفة، فضلاً عن الأبطال المحتملين لأفريقيا وآسيا، وأميركا الجنوبية الذين لم تتضح هويتهم بعد.

فندق فيرمونت باب البحر بالعاصمة الحبيبة كان ملتقى الأبطال، وذلك في حضور معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس اللجنة المنظمة المحلية للبطولة، ومروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، والدكتور علي بن تميم مدير عام شركة أبوظبي للإعلام، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عضو اللجنة المنظمة المحلية للبطولة، وعبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة، وخليمي يارزا رئيس مسابقات الفيفا.

وشارك في سحب القرعة، النجوم إريك أبيدال الذي فاز فريقه «برشلونة» بنسختي 2009 و2011، وإيفان كوردبا لاعب الإنتر الفائز بالبطولة عام 2010، ومايكل سيلفستر، الذي شارك في أول نسخة من البطولة عام 2000، وعبدالرحيم جمعة نجم الكرة الإماراتية، الذي شارك مع الوحدة كأول فريق إماراتي يمثل الدولة في هذا الحدث، ولفيف من نجوم ومسؤولي الكرة والرياضة في الدولة ومندوبي الأندية التي تأكدت مشاركتها، لتحديد أطراف مباراتي ربع النهائي.