الجبير: لن نسمح لأحد بنشر أو تمويل أيديولوجية الكراهية

موسكو، القاهرة (وكالات)

اتهم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس، قطر بتمويل الإرهاب في العديد من الدول في محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول، وأكد خلال مؤتمر صحفي في موسكو، أن بلاده لن تسمح لأحد بتمويل التطرف، وترويج إيديولوجية الكراهية، وقال «إن على الدول كافة التمسك بمبدأ عدم تمويل الإرهاب والتطرف، وبمبدأ عدم ترويج الكراهية، إضافة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى».

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن الجبير القول في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام الروسية «لن نسمح لأحد بنشر أيدولوجية الكراهية أو تمويل مثل هذه الأيدولوجية أو الإرهاب»، وأضاف «نهجنا في التعامل مع هذه المشكلة صارم جداً.. لقد فصلنا الآلاف من أئمة المساجد بسبب التطرف، وقمنا بتحديث نظامنا التعليمي لاستبعاد إمكانية إساءة تفسير النصوص». وأكد أن الرياض متحمسة للتعاون مع موسكو في مكافحة الإرهاب، وقال «هناك الكثير من المسلحين من كل من روسيا والسعودية يقاتلون في صفوف داعش، ويشكلون تهديداً لبلدينا وللدول الأخرى، التي قدموا منها؛ ولذلك فإننا مهتمون بصورة قوية بالتعاون».

وقال وزير الخارجية السعودي، إن المملكة العربية السعودية تنوي تطوير التعاون مع روسيا في مجالات الاقتصاد والأمن والثقافة والمجال العسكري التقني. وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أجرى لقاءات مثمرة للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزرائه دميتري مدفيديف، واتخذ البلدان قراراً بضرورة رفع مستوى العلاقات، مؤكداً أن الحديث يدور عن التعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والتعليم والثقافة وفي المجال العسكري التقني، ومذكراً بأن العلاقات الروسية السعودية كانت تقتصر سابقاً على المشاورات السياسية لا غير.

وأشار الجبير، إلى المواقف القريبة لروسيا والسعودية من تسوية النزاعات في الشرق الأوسط. وقال إن الدولتين تؤيدان التسوية السياسية للأزمة السورية على أساس اتفاق جنيف والقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، كما تصران على وحدة أراضي العراق وتدعمان الحكومة العراقية في مكافحة تنظيم «داعش»، وتسعيان للتسوية السياسية في اليمن على أساس مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونتائج الحوار اليمني الوطني والقرار الدولي 2216، بالإضافة إلى دعم جهود الممثل الأممي الهادفة إلى تقريب أطراف النزاع في ليبيا.