الجبير: لن نسمح لأحد بنشر أو تمويل أيديولوجية الكراهية

موسكو، القاهرة (وكالات)
اتهم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس، قطر بتمويل الإرهاب في العديد من الدول في محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول، وأكد خلال مؤتمر صحفي في موسكو، أن بلاده لن تسمح لأحد بتمويل التطرف، وترويج إيديولوجية الكراهية، وقال «إن على الدول كافة التمسك بمبدأ عدم تمويل الإرهاب والتطرف، وبمبدأ عدم ترويج الكراهية، إضافة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى».
ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن الجبير القول في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام الروسية «لن نسمح لأحد بنشر أيدولوجية الكراهية أو تمويل مثل هذه الأيدولوجية أو الإرهاب»، وأضاف «نهجنا في التعامل مع هذه المشكلة صارم جداً.. لقد فصلنا الآلاف من أئمة المساجد بسبب التطرف، وقمنا بتحديث نظامنا التعليمي لاستبعاد إمكانية إساءة تفسير النصوص». وأكد أن الرياض متحمسة للتعاون مع موسكو في مكافحة الإرهاب، وقال «هناك الكثير من المسلحين من كل من روسيا والسعودية يقاتلون في صفوف داعش، ويشكلون تهديداً لبلدينا وللدول الأخرى، التي قدموا منها؛ ولذلك فإننا مهتمون بصورة قوية بالتعاون».
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وأشار الجبير، إلى المواقف القريبة لروسيا والسعودية من تسوية النزاعات في الشرق الأوسط. وقال إن الدولتين تؤيدان التسوية السياسية للأزمة السورية على أساس اتفاق جنيف والقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، كما تصران على وحدة أراضي العراق وتدعمان الحكومة العراقية في مكافحة تنظيم «داعش»، وتسعيان للتسوية السياسية في اليمن على أساس مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونتائج الحوار اليمني الوطني والقرار الدولي 2216، بالإضافة إلى دعم جهود الممثل الأممي الهادفة إلى تقريب أطراف النزاع في ليبيا.
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