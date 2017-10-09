لغم أرضي يستهدف قافلة عسكرية أفريقية بالصومال

مقديشو (د ب أ)

استهدف انفجار لغم أرضي قوي قافلة عسكرية، تقل قوات للاتحاد الأفريقي، على ضواحي بلدة «كوريولي» بإقليم «شابيل السفلي» جنوب الصومال، أمس الأحد، طبقاً لما ذكرته إذاعة «شبيلي» الصومالية.

ونقلت الإذاعة عن أحد سكان البلدة قوله في مكالمة هاتفية إن انفجار اللغم الأرضي ألحق أضراراً بواحدة من المركبات المدرعة وخسائر بشرية كبيرة بين جنود الاتحاد الأفريقي.

وبعد الهجوم، طوقت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال «أميسوم» المنطقة وأجرت تحقيقاً، لكن لم يتم اعتقال أحد بسبب الحادث.

وأعلنت جماعة «الشباب» مسؤوليتها عن الهجوم باللغم الأرضي الذي زرع على جانب طريق واستهدف قافلة الاتحاد الأفريقي، بالقرب من بلدة كوريولي، وهي منطقة غنية بالزراعة، أعادت قوات التحالف السيطرة عليها في عام 2014.