السيسي يوجه بمواصلة التحركات لتوحيد الصف الفلسطيني

عواصم (وكالات)
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمواصلة التحركات المصرية الرامية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في بدء مرحلة جديدة من وحدة الصف الفلسطيني. وقال إن هذا يأتي تمهيداً للانطلاق نحو تحقيق السلام العادل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة بما يلبي طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة في حياة آمنة ومستقرة ومزدهرة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي أمس مع عدد من مسؤولي الحكومة المصرية ضم رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع، والداخلية، والعدل، والمالية، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات والمستجدات ومنها تطورات الجهود التي تبذلها مصر على صعيد تحقيق المصالحة الفلسطينية، وما أسفر عن تلك الجهود من اتخاذ الفصائل الفلسطينية خطوات ملموسة لإنهاء الانقسام ورأب الصدع.
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وقال بيان صادر عن كتلة «التغيير والإصلاح» التابعة لحماس، والتي تمتلك غالبية مقاعد المجلس التشريعي، إن نوابها أكدوا «ضرورة تفعيل المجلس ليقوم بدوره في الرقابة والتشريع في الضفة الغربية وغزة على حد سواء». وأشاد نواب حماس، عقب اجتماعهم في غزة، بحضور كل من إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة ويحيى السنوار رئيس الحركة في غزة بالدور المصري في «إنجاز ملف المصالحة» التي اعتبروها «واجبا وطنيا وضرورة إنسانية وحقا مفروضا من الشعب الفلسطيني على قيادته». وحث النواب على «ضرورة تفعيل جميع المؤسسات والوزارات في غزة والضفة الغربية على حدٍ سواء» لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 .
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ومن المقرر أن يجتمع وفدان من فتح وحماس غدا الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة بعد أسبوع من وصول حكومة الوفاق من الضفة الغربية إلى قطاع غزة بموجب تفاهمات رعتها مصر للمصالحة الفلسطينية.
وقالت مصادر فلسطينية متطابقة إن وفد فتح سيضم كلا من أعضاء لجنتها المركزية: عزام الأحمد وحسين الشيخ وروحي فتوح وأحمد حلس ونائب أمين سر المجلس الثوري للحركة فايز أبو عيطة، فيما يضم وفد حماس أعضاء مكتبها السياسي: صالح العاروري وموسى أبو مرزوق وعزت الرشق وحسام بدران والسنوار.
وأعلنت حركة حماس أنها ستشارك في حكومة «الوحدة الوطنية»، تمهيداً لإجراء انتخابات عامة. وسيناقش وفد من الحركة مع «فتح» تفاصيل هذه الحكومة في لقاءات مرتقبة في القاهرة.