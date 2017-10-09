السيسي يوجه بمواصلة التحركات لتوحيد الصف الفلسطيني

عواصم (وكالات)

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمواصلة التحركات المصرية الرامية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في بدء مرحلة جديدة من وحدة الصف الفلسطيني. وقال إن هذا يأتي تمهيداً للانطلاق نحو تحقيق السلام العادل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة بما يلبي طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة في حياة آمنة ومستقرة ومزدهرة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي أمس مع عدد من مسؤولي الحكومة المصرية ضم رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع، والداخلية، والعدل، والمالية، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات والمستجدات ومنها تطورات الجهود التي تبذلها مصر على صعيد تحقيق المصالحة الفلسطينية، وما أسفر عن تلك الجهود من اتخاذ الفصائل الفلسطينية خطوات ملموسة لإنهاء الانقسام ورأب الصدع.

وطلبت الكتلة البرلمانية لحركة «حماس» امس تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني المعطل منذ 10 أعوام عشية عقد لقاءات للمصالحة بين الحركة وحركة «فتح» في مصر.

وقال بيان صادر عن كتلة «التغيير والإصلاح» التابعة لحماس، والتي تمتلك غالبية مقاعد المجلس التشريعي، إن نوابها أكدوا «ضرورة تفعيل المجلس ليقوم بدوره في الرقابة والتشريع في الضفة الغربية وغزة على حد سواء». وأشاد نواب حماس، عقب اجتماعهم في غزة، بحضور كل من إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة ويحيى السنوار رئيس الحركة في غزة بالدور المصري في «إنجاز ملف المصالحة» التي اعتبروها «واجبا وطنيا وضرورة إنسانية وحقا مفروضا من الشعب الفلسطيني على قيادته». وحث النواب على «ضرورة تفعيل جميع المؤسسات والوزارات في غزة والضفة الغربية على حدٍ سواء» لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 .

يأتي ذلك فيما أكد المجلس الثوري لحركة «فتح» ضرورة إنجاح حوارات المصالحة الفلسطينية القادمة في مصر بهدف «التمكين الفعلي لحكومة الوفاق الوطني في غزة كما هو الحال في الضفة الغربية». وقال البيان الختامي لاجتماعات المجلس الثوري، التي عقدت في رام الله على مدار يومين، إن «الوحدة الوطنية هي برنامج مبدئي ثابت لفتح عملت وما زالت على إنجازه لتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق استقلاله وسيادته». وأضاف أن فتح «ستتوجه نحو اللقاءات القادمة في القاهرة مصممة كما هي الحال بالضفة الغربية والوصول لسلطة واحدة بقانون واحد ضمن برنامج سياسي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني من خلال أطر وقرارات والتزامات منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد».

ومن المقرر أن يجتمع وفدان من فتح وحماس غدا الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة بعد أسبوع من وصول حكومة الوفاق من الضفة الغربية إلى قطاع غزة بموجب تفاهمات رعتها مصر للمصالحة الفلسطينية.

وقالت مصادر فلسطينية متطابقة إن وفد فتح سيضم كلا من أعضاء لجنتها المركزية: عزام الأحمد وحسين الشيخ وروحي فتوح وأحمد حلس ونائب أمين سر المجلس الثوري للحركة فايز أبو عيطة، فيما يضم وفد حماس أعضاء مكتبها السياسي: صالح العاروري وموسى أبو مرزوق وعزت الرشق وحسام بدران والسنوار.

وأعلنت حركة حماس أنها ستشارك في حكومة «الوحدة الوطنية»، تمهيداً لإجراء انتخابات عامة. وسيناقش وفد من الحركة مع «فتح» تفاصيل هذه الحكومة في لقاءات مرتقبة في القاهرة.