المسرحي العراقي فاضل خليل.. يترجّل

عصام أبو القاسم (الشارقة)

فجعت الساحة المسرحية العربية صباح أمس برحيل الفنان العراقي فاضل خليل (مواليد1941) بعد مسيرة مسرحية استمرت لأكثر من أربعة عقود أمضاها الراحل بين الكتابة والتمثيل والإخراج، إلى جانب شغله العديد من المواقع الإدارية ذات الصلة بالمسرح، سواء في بلاده أو بلدان عربية عدة.

درس خليل المسرح في كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد في النصف الثاني من ستينيات القرن الماضي، وحصل على الدبلوم العالي في الإخراج المسرحي سنة 1979 قبل أن ينجز رسالته لنيل دكتوراه الفلسفة من جامعة فيتس في بلغاريا 1985 ببحثه المعنون: «المشاكل المعاصرة في الإخراج المسرحي». فاز بنحو عشر جوائز مهمة في مهرجانات محلية ودولية.. وأنجز العديد من الأبحاث المسرحية وخصوصاً في موضوعة الإخراج المسرحي: تقنياته ورموزه وتحدياته، غربياً وعراقياً وعربياً. وإلى جانب إخراجه لنصوص الكاتب العراقي فلاح شاكر، قارب نصوصاً لكتّاب من المسرح الغربي: شكسبير وتشيخوف وبوشنر ونيرودا وغورين وبرخت، كما تناول بعض النصوص العربية لكتاب مثل الفرد فرج وسعد الله ونوس وإسماعيل فهد وسواهم.