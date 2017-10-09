الظاهري أفضل مخرج أجنبي في «برلين السينمائي»

غالية خوجة (دبي)

فاز فيلم «في سيرة الماء والنخل والأهل» للكاتب الإماراتي المبدع ناصر الظاهري، بجائزة أفضل مخرج لأفضل فيلم أجنبي في مهرجان برلين السينمائي، وذلك من بين (50) دولة مشاركة، وسبق للفيلم أن حصد (6) جوائز كأفضل مخرج، منها: مهرجان برشلونة، مهرجان تورينتو كندا، مهرجان دبي السينمائي، كما شارك في (15) مهرجاناً دولياً، حاصداً (14) جائزة، في عدة فئات، منها: جائزة مهرجان مدريد عن أفضل قصة فيلم، جائزة مهرجان النرويج كأفضل فيلم أجنبي.

وعن الفيلم، قال مخرجه ناصر الظاهري لـ «الاتحاد»: يتحدث الفيلم عن أصدق تراث وتاريخ وطقوس اجتماعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلك التي لم يتطرق إليها أحد من قبل، وبالنسبة للمشاهدين، فهي مسألة هامة أن يعرفوا عن الآخر (الإماراتي) ما لا يعرفونه، طبعاً غير الصورة النمطية المرسخة لديهم والمؤطرة بالرفاهية، لأن الفيلم يقدم الصورة الحياتية المعاصرة، ويجسد كيف تعبت الناس من أجل الحياة والعيش والتطور، وكيف مازال العمل هو الأساس لبناء الحياة».

وذكرت اللجنة في مسوّغات الفوز أن الفيلم يتمتع بالاحترافية على أكثر من مبنى، منها: اللغة السينمائية العالية، الصوت والصورة، وبقية العناصر.