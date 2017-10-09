شرطة دبي تعرض أحدث ابتكاراتها في «أسبوع جيتكس»

دبي (الاتحاد)

عرضت القيادة العامة لشرطة دبي، في معرض جيتكس، أحدث ابتكاراتها ومن بينها دراجة ذكية جديدة تستطيع تصوير محيطها بـ 360 درجة ورصد السيارات المخالفة، ودراجة طائرة تستخدم لأغراض مرورية، ودورية ذاتية القيادة، وشرطي آلي ذكي.

وتحتوي الدراجة الذكية الكهربائية، التي تبلغ سرعتها 200 كيلومتر في الساعة، على 8 كاميرات تلتقط صورا بزاوية 360 درجة، وترسل الصور مباشرة إلى غرفة العمليات. وتستغرق بطارية الدراجة 8 ساعات لإعادة شحنها، وتستخدم للأغراض المرورية.

كما عرضت شرطة دبي «دراجة طائرة» في المعرض تعمل بالكهرباء وتطير لمسافة 5 أمتار إذا كان هناك شخص يستخدمها ولمسافة 6 كيلومترات دون صعود أحد على متنها، حيث يمكن التحكم فيها عن بعد.

وتستطيع الدراجة الطيران لمدة 20 إلى 25 دقيقة باستخدام البطارية ولمدة ساعة باستخدام البنزين، وتستطيع حمل وزن 300 كيلوجرام إلى جانب قائدها، وتبلغ سرعتها 70 كيلومترا في الساعة، يمكن استخدامها للأغراض المرورية ووقت الازدحام.

كما عرضت شرطة دبي أحدث ابتكاراتها المتمثّلة في الدورية ذاتية القيادة التي تعتبر أحدث إضافة ذكية لقوى وكوادر القيادة العامة لشرطة دبي، إذ تم تصميمها خصيصا ليتم استخدامها في شوارع المدينة، وستساعد على مكافحة الجريمة والحفاظ على الأمن والأمان وتعزيز سعادة الناس.

وقال العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية، إن الدورية ذاتية القيادة يمكن برمجتها للتجول في منطقة معينة، ومزودة بكاميرات ورادار استشعار، ولديها خاصية المحادثة الصوتية مع غرفة العمليات، ويمكنها معرفة العاملين في أي منطقة والزوار، وكشف الأجسام المشبوهة، ولديها القدرة على متابعة المشبوهين. وتستطيع الدورية إطلاق طائرة بدون طيار للمتابعة في حال صعوبة الوصول إلى مكان ما، وسيكون وجودها في المناطق السياحية والسكنية في دبي.

كما قدمت منصة شرطة دبي، أول شرطي ذكي آلي، يبلغ طوله 170 سنتيمترا ويزن 100 كيلوجرام، ومزوّد بنظام ذكاءٍ صناعي وجهاز كشفٍ للمشاعر وحركة الأجسام ما يكسبه قدرة التعرّف على الإيماءات وإشارات اليد عن بعد يصل 5 أمتار. ويمكن لهذا الشرطي أيضاً رصد تعابير السعادة والحزن والابتسام على وجوه الناس، كما بمقدوره تغيير تعابيره وطريقة تحيّته لتعزيز الطمأنينة والراحة في نفوس الأشخاص الذين يتعاملون معه.

وقال العميد خالد ناصر الرزوقي إن الشرطي الذكي يمكنه تسخير حلول إنترنت الأشياء والذكاء الصناعي وأحدث التقنيات الذكية، كما سيستخدم برنامج التعرف على الوجه لمساعدة ضبّاط الشرطة على تحديد هوية المجرمين والأشخاص المطلوبين والقبض عليهم، إضافة إلى بث لقطات فيديو مباشرة إلى مركز التحكم في شرطة دبي.