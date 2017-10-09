عائشة بطي: «دبي الذكية» تطلق مشاريع واستراتيجيات جديدة

فهد الأميري (دبي)

أطلقت «دبي الذكية» عدداً من الاستراتيجيات في معرض«جيتيكس2017» مثل «بلوك تشين» وإستراتيجية بيانات دبي وأيضاً «حكومة بلا ورق»، وتم التمكن وفق الخطة الموضوعة بداية من نهاية العام الماضي من إطلاق عدد من المشاريع والاستراتيجيات.

وقالت الدكتورة عائشة بطي بن بشر المدير العام لمكتب دبي الذكي لـ«الاتحاد»: «بلوك تشين» تم التطبيق الفعلي له على مستوى العالم، وطبق في إمارة دبي وتحديداً في قطاع العقارات بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، في حين تمكنا من تطبيق خدمات «حكومة بلا ورق» عبر تحويل الخدمات الداخلية للمؤسسات الحكومية سواء من الموارد البشرية والمشتريات إلى خدمات بلا ورق من خلال تطبيق «الموظف الذكي»، كما تم الاستفادة من بيانات الإمارة عبر المنصات فتجلت عبر بث المعلومات من خلال الشاشات التي تجيب على تساؤلات متخذي القرار حول الاستشارات في المجالات المختلفة».

وأضافت: أطلقنا غرفة «البث المباشر لبيانات دبي» لإدارة المدينة التي من خلالها يمكن رؤية إمارة دبي من حيث تحركات الإمارة وبيانات الطرق، كما تمكن متخذي القرار والمسؤولين والمديرين في حكومة دبي من الاستفادة منها عبر معرفة نوع ووجهة النشاط كل في مجاله، كما تساعد المقيم على معرفة البيوت المطروحة في الإمارة بما يتناسب مع معطياتها في حال رغب في الحصول على مسكن جديد، كون غرفة البث تعطيه بيانات بالمرافق الخدمية والصحية والتعليمية القريبة من منطقة السكن الذي يبحث عنه، كما تمكن المستثمر من تنفيذ دراسة جدوى بالمشروع الذي يطمح في تنفيذه بـ«كبسة زر».