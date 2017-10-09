«التخطيط العمراني والبلديات» تستعرض أحدث تقنياتها الذكية

دبي (الاتحاد)

تستعرض دائرة التخطيط العمراني والبلديات بأبوظبي، خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع جيتكس للتكنولوجيا ، أحدث تقنياتها الذكية، كما تلقي الضوء على إنجازاتها في مجال التطوير الرقمي.

وتؤدي الدائرة دوراً بارزاً خلال فعاليات الأسبوع من خلال استعراض إطار عمل هيكلي لبرنامج رقمي يتيح إمكانية التواصل عن بعد بين الموظفين ومكاتب الاستشاريين بشكل مباشر ومراجعة المخططات بنحو أسرع وأكثر كفاءة، فضلاً عن تقديم مجموعة من النظم الرقمية التي لا تزال قيد التطوير وتهدف لتحسين خدمة العملاء عن بعد، وتعزيز جودة نظم الطوارئ والأزمات وتراخيص البناء، حيث تُسخّر الدائرة تواجدها في هذا الحدث للتعاون في تأسيس نظام فاعل ومبتكر يساعد في بناء قاعدة رقمية مستدامة بما يتماشى مع أهداف «خطة أبوظبي».

وقال المهندس عامر الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في دائرة التخطيط العمراني والبلديات: «يتطلب التنفيذ الناجح لمحاور ومبادئ حكومة أبوظبي الرقمية دعم ومشاركة كافة الجهات المعنية في جهود الابتكار، ويشمل هذا مختلف القطاعات والصناعات الحكومية والخاصة من أجل تنويع قنوات التواصل مع الجمهور وتعزيز تجربتهم والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتعاملين. ونحرص، في هذا الجانب، في دائرة التخطيط العمراني والبلديات على الالتزام بالدقة والوضوح عند صياغة السياسات الرقمية وتنفيذها حتى نتمكن من تعزيز الثقة بيننا وبين شركائنا ومشاركتهم لنا في الرؤية نفسها».

وأضاف: «تشهد إمارة أبوظبي تطورا متسارعاً في مجال التطوير الرقمي بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة والدعم اللامحدود الذي نحظى به لتصبح في مقدمة مدن الغد المستدامة».

يذكر أن إطار العمل الهيكلي للبرنامج الرقمي في دائرة التخطيط العمراني والبلديات لا يزال في المرحلة الأولى من التطبيق الفعلي، ونجحت الدائرة في إطلاق النافذة الموحدة التي توفر خدمات النظام البلدي من خلال منصة تفاعلية. وما يزال العمل جارياً على تطوير باقي النظم الرقمية من أجل تعزيز جودة الخدمات وتسهيل وصول المستخدمين إليها لتقديم حلول عصرية تتسم بالسرعة والكفاءة وتسعد المتعاملين.