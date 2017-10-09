إطلاق نظام ذكي للرقابة على إطارات المركبات في الدولة

أبوظبي (وام)

أعلن عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، إطلاق الهيئة لجيل محدث من نظام الرقابة على إطارات المركبات في الدولة يتضمن شريحة ذكية يتم زرعها في الإطار، ويتم ربطها مع أنظمة المركبات في الدولة، لتصبح وسيلة مضمونة للتحقق من سلامة وصلاحية الإطارات المستخدمة وتعتبر الإمارات بذلك أول دولة على مستوى العالم تطبق هذه المنظومة من أجل سلامة مستخدمي المركبات وتقليل نسبة الحوادث المرتبطة بإطارات رديئة الصنع.

وقال عبد الله المعيني في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام» خلال مشاركة الهيئة في أسبوع جيتكس للتقنية الذي انطلقت فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر لمدة 5 أيام إن الهيئة طورت الجيل الثاني من الشريحة الإلكترونية للرقابة على إطارات المركبات في الدولة بصورة تضمن عدم وجود إطارات رديئة أو معاد تدويرها في الدولة، وتتيح للجهات الرقابية المعنية إمكانية التحقق من سلامة الإطارات، وتضمن منع التلاعب بها، ما يسهم بشكل مباشر في تقليل حوادث الطرق، التي تحدث بسبب استخدام إطارات رديئة الصنع أو ضعيفة الكفاءة.

وأضاف أن دولة الإمارات تعد الأولى في العالم التي تطور مثل هذه التقنية الابتكارية، التي تم اختيارها من قبل «مركز محمد بن راشد للابتكار» ضمن أفضل 12 ابتكاراً وهي عبارة عن شريحة ذكية ذات رقم موحد لا يتكرر مثبت في بطاقة تعريف الإطار يمكن قراءته من خلال ماسحات ضوئية أو من خلال الهواتف الذكية للمستهلكين.

وأوضح أن الهدف الرئيس من استحداث التقنية يتمثل في توفير ضوابط تحمي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وتقليل الحوادث المرورية الناتجة عن استخدام إطارات رديئة الصنع، أو معاد تدويرها، ونفتخر بأننا في «مواصفات» من خلال هذا الابتكار الرائد، نعتبر أول جهة في العالم تنفذ تقنية ذكية لتنظيم ومراقبة أسواق الإطارات.