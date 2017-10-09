شرطة أبوظبي ترصد المطلوبين وسط المارة بـ «نظارة ذكية»

علي عبد الغني (دبي)

كشفت شرطة أبوظبي عن استخدامها لتقنية جديدة تعد ضرباً من الخيال العلمي في أسبوع جيتكس للتقنية، وكانت هذه المشاركة هي الأكثر لفتا لانتباه الجمهور خلال اليوم الأول من الحدث. وللمرة الأولى في الشرق الأوسط يستطيع رجل الأمن اكتشاف مطلوب واحد من بين مئات الأشخاص على الفور، بمجرد أن تقع عليه عيناه من وراء عدسات النظارة الذكية، في تقنية تضع الأداء الأمني للعاصمة أبوظبي في قمة المعايير العالمية.

وقال عدنان سالم الحمادي مساعد أول بشرطة أبوظبي، إن «النظارة الذكية تساعد رجل الشرطة الذي يرتديها على التعرف إلى الوجوه الموجودة بالشارع وتصنيفها، وتمسح النظارة كل الوجوه والمواصفات الجسدية لترصد المطلوبين خلال سيرهم وسط المارة، وتقوم بكل دقة وسرعة بالتعرف على الاسم والبيانات الخاصة بالشخص وعرضها للشرطي». وأضاف عدنان «هناك نظارة ذكية أخرى تقوم برصد السائقين الخطرين على الطريق، فبمجرد ارتداء الضابط للنظارة يقوم بعمل فلترة للسائقين وتصنيفهم وكذلك التعرف إلى المركبات المطلوبة»، لتثير مزيداً من الإعجاب.

كما تشارك شرطة أبوظبي أيضاً بتطبيق ذكي أطلقته مؤخراً يوفر 35 خدمة للمتعاملين، تشمل، حسن السير والسلوك وملخص الملف المروري، وعرض رخصة القيادة إلكترونياً، كما يستطيع المتعامل أيضاً الاستعلام عن المخالفات ونوعها وعدد المركبات المملوكة للشخص وعدد الأيام المتبقية لانتهاء الملكية، والخدمات المبتكرة مثل التعرف إلى سرعة الطريق أثناء السير بالمركبة وأيضا الإبلاغ عن عرقلة المواقف، وهناك استخراج شهادة براءة ذمة يتم طبعها فقط. وأكد عدنان أن التطبيق ساهم في أسعاد المتعاملين لتوفيره الوقت والجهد لاستخدام كل التعاملات على التطبيق وهو في مكانه.

من جهته، قال النقيب أحمد ناصر البلوشي من شرطة أبوظبي، إن دورية المسح ونظم المعلومات الجغرافية من التقنيات الحديثة وتعتبر الأفضل في العالم من حيث الإمكانيات المتوفرة بها. وتستطيع هذه الدورية تقديم تصوير مجسم (3D)، والقيام بتبادل المعلومات وربطها مع قواعد البيانات في القيادة. وأشار البلوشي إلى أن لهذه الدورية فائدة كبيرة للشرطة حيث تقوم بإعداد الخطط والسيناريوهات الأمنية، ومسح المباني الشرطية من الداخل والخارج، ويستفيد منها الكثير من الإدارات المختلفة بالشرطة والدفاع المدني، حيث تم استخدامها في تصوير مداخل ومخارج الشوارع وارتفاع البنايات لتقديم خدمة سريعة بدقة متناهية.