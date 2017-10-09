مركز «الإمارات للتحكيم البحري» يشارك في «أجندة دبي»

دبي (الاتحاد)
يشارك مركز الإمارات للتحكيم البحري في الدورة الثانية من «أجندة دبي البحرية» التي تنطلق غداً في دبي، بحسب بيان أمس.
ويمَثل الحدث المنصة المثالية التي تجمع الرواد والخبراء وصانعي القرار في هذا القطاع الحيوي، لتبادل الآراء واستشراف مستقبل الصناعة البحرية وبحث سبل التعزيز والارتقاء بالمقوّمات التنافسية للتجمع البحري المحلي وصولاً إلى قطاع بحري آمن ومستدام ومتكامل.
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وتتضمن مشاركة مركز الإمارات للتحكيم البحري في هذا الحدث، تقديم إدوارد نويت، عضو مجلس أمناء المركز كلمة خلال جلسة تفاعلية حول الإبحار بأمان في أعالي البحار – الحد من المخاطر القانونية، وتناقش كلمته دور التحكيم وقدرته على الحد من المخاطر القانونية لأصحاب السفن، كما تشمل الأجندة المقررة للجلسة استعرض السمات الرئيسية للخدمات الفعالة للتحكيم والوساطة وكيفية تحقيقها من قبل سلطات التحكيم الرائدة في العالم.