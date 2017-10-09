مركز «الإمارات للتحكيم البحري» يشارك في «أجندة دبي»

دبي (الاتحاد)

يشارك مركز الإمارات للتحكيم البحري في الدورة الثانية من «أجندة دبي البحرية» التي تنطلق غداً في دبي، بحسب بيان أمس.

ويمَثل الحدث المنصة المثالية التي تجمع الرواد والخبراء وصانعي القرار في هذا القطاع الحيوي، لتبادل الآراء واستشراف مستقبل الصناعة البحرية وبحث سبل التعزيز والارتقاء بالمقوّمات التنافسية للتجمع البحري المحلي وصولاً إلى قطاع بحري آمن ومستدام ومتكامل.

وقال ماجد عبيد بن بشير، رئيس مجلس الأمناء بالإنابة والأمين العام لمركز الإمارات للتحكيم البحري: «ساهم الاستثمار في البنية التحتية وتطوير خدمات بحرية متخصصة جديدة في الوصول بهذه المنطقة إلى واحدة من المراكز البحرية الرائدة في العالم، ويوفر هذا الحدث الرائد منصة لا مثيل لها تجمع بين القادة البحريين الإقليميين والدوليين والمعنيين بالشأن البحري، للحوار البنّاء حول أحدث المستجدات ومناقشة التحديات والفرص واستشراف الآفاق المستقبلية في القطاع».

وتتضمن مشاركة مركز الإمارات للتحكيم البحري في هذا الحدث، تقديم إدوارد نويت، عضو مجلس أمناء المركز كلمة خلال جلسة تفاعلية حول الإبحار بأمان في أعالي البحار – الحد من المخاطر القانونية، وتناقش كلمته دور التحكيم وقدرته على الحد من المخاطر القانونية لأصحاب السفن، كما تشمل الأجندة المقررة للجلسة استعرض السمات الرئيسية للخدمات الفعالة للتحكيم والوساطة وكيفية تحقيقها من قبل سلطات التحكيم الرائدة في العالم.