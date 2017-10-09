«الاقتصاد» تبحث مع «الوايبو» سبل تمكين ممارسات الملكية الفكرية

أبوظبي(الاتحاد)

بحث المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، مع الدكتور فرنسيس غري، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)، سبل التعاون مع المنظمة لتنمية قطاع الملكية الفكرية بدولة الإمارات، وتمكين ممارساتها وتطبيقاتها على الصعيدين المحلي والإقليمي.

حضر اللقاء، السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وعبد السلام آل علي، مدير مكتب الدولة لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف، وخلفان السويدي، مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة الاقتصاد، وفاطمة الحوسني، مديرة إدارة العلامات التجارية بالوزارة.

وأثنى محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي في مستهل اللقاء على الدور المحوري الذي تقوم به المنظمة ومساهمتها في الارتقاء بأنظمة الملكية الفكرية وتعزيز الإبداع والابتكار على الصعيد العالمي، ودعم مساعي الدول الأعضاء لتطوير سياسات وبرامج الملكية الفكرية لديها. كما أشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها الدكتور غري لتعميق الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية وضرورة التعاون الجماعي في تمكينها.

وأوضح الشحي أن الإمارات مستمرة في جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الملكية الفكرية لديها وتطوير البنية التحتية والإلكترونية والذكية الداعمة لها، وذلك في إطار محددات رؤية الإمارات 2021 التي ركزت الجهود على بناء اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام، يقوم على المعرفة والابتكار وبقيادة كفاءات وطنية مبدعة ومتمكنة.