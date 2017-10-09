«أدنوك» توقع اتفاقية تعاون مع اليابان



تاريخ النشر: الإثنين 09 أكتوبر 2017 أبوظبي (وام) وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» اتفاقية تعاون ثلاثي مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية وشركة اليابان الوطنية للنفط والغاز والمعادن؛ بهدف توثيق الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع اليابان والاستفادة من فرص النمو في قطاع الطاقة. وقع اتفاقية التعاون عن «أدنوك»، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، فيما وقعها عن الجانب الياباني معالي هيروشيغي سيكو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، وكيسوكي كيوروكي رئيس شركة اليابان الوطنية للنفط والغاز والمعادن. وتنص الاتفاقية على تأسيس إطار للتعاون في مجال تطوير الأعمال الاستراتيجية والتعاون الفني في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج وفي برامج التدريب والتطوير لموظفي وموظفات «أدنوك». وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، إنه في ظل توجيهات القيادة ودعمها، تمتلك دولة الإمارات علاقات صداقة وثيقة مع اليابان مستمرة في النمو والتطور في مختلف المجالات والقطاعات. وأضاف: «يسرنا اليوم في (أدنوك) التوقيع على هذه الاتفاقية التي تسهم في تعزيز التعاون مع شركائنا في اليابان الذين تربطنا بهم شراكة تاريخية في قطاع الطاقة بدأت قبل تأسيس (أدنوك)، حيث كان للشركات اليابانية دور مهم في تطوير قطاع النفط والغاز في دولة الإمارات». وأوضح معاليه أن استراتيجية «أدنوك» للنمو الذكي تركز على توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية البناءة والتعاون في الفرص الاستثمارية الجديدة بهدف تحقيق أقصى قيمة ممكنة لمواردنا. ... المزيد