فوزان لمنتخبنا في «عربية السنوكر»



تاريخ النشر: الإثنين 09 أكتوبر 2017 وليد فاروق (دبي) انطلقت مساء أمس الأول منافسات البطولة العربية للسنوكر والبلياردو التي تقام في 5 مستويات هي الفردي، فردي 6 كرات، الفرق، الماستر لفوق 40 وفئة الشباب، بمشاركة 10 منتخبات هي الإمارات، البحرين، سلطنة عمان، مصر، الأردن، اليمن، ليبيا، فلسطين، العراق وسوريا. وأسفرت نتائج اليوم الأول عن فوز منتخبنا في مباراتين على كل من فلسطين والسعودية بنفس النتيجة 3-0، وفوز السعودية على فلسطين 3-1، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم الإمارات وفلسطين ومصر، فيما شهدت منافسات «الماسترز» فوز نجم منتخبنا الوطني محمد الجوكر على منافسه محمد الوهيبي 3-صفر قبل أن يخسر الجوكر بعد ذلك أمام أسامة عمار بصعوبة 2-3. وضمن منافسات الناشئين أسفرت نفس الجولة عن فوز منيب علي على سهيل مروان 3-0 وعبد الرحمن عدنان على راشد عبد الله بنفس النتيجة ومنيب علي على عبد الرحمن عدنان 3-0 أيضاً وسهيل مروان على راشد عبد الله بنفس النتيجة أيضاً وحقق منيب علي أعلى بريك «25». المعروف أن منتخبنا يشارك في هذه البطولة بـ 10 لاعبين هم محمد شهاب، محمد الجوكر، عيسى السيد، خالد الكمالي، عبد الرحمن الشامسي، عبد الله العطار، بدر المهيري، أحمد شهاب ضمن جميع منافسات البطولة، في حين يشارك لاعبان في فئة الشباب هما سهيل مروان وراشد عبد الله.