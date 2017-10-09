منافسة رباعية على بطولة الشيخة فاطمة للرماية

مراكش (الاتحاد)

قدمت اللاعبات المشاركات في بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات مستويات فنية عالية في الجولة الأخيرة من البطولة التي تستضيفها المغرب، وتميز أداء اللاعبات بالقوة والإثارة في الظهور مع أول طلقة في التدريب الرسمي أمس لرماية الأطباق من الحفرة «التراب».

ويتوقع الخبراء أن تنحصر المنافسات بين أربع متسابقات، هن الإيطالية جيسكا روسي ومواطنتها سيلفانا ستانكو، واللبنانية ري باسيل، والكازاخية ماريا، وربما تدخل في دائرة المنافسة الهندية فارشا، والمغربيتان مريم رماح وياسمين ماريجي.

وأشاد أحمد سالم الراشدي نائب الرئيس المساعد للخدمات المصرفية للمؤسسات المجتمعية رئيس الائتمان للحسابات الاستراتيجية بمصرف أبوظبي الإسلامي بالبطولة، وأضاف: السياسة الحكيمة التي تنتهجها الإمارات في دعم الرياضة والمرأة مكّنت دولتنا الغالية من تبوء مكانة مرموقة إقليمياً وعربياً، والمصرف يسعى لتعزيز هذا الدور، والتأكيد عليه من خلال رعاية مثل هذه المبادرات الإيجابية.

ووجه الراشدي الشكر والتقدير إلى مجلس أبوظبي الرياضي ومجلس أبوظبي للإعلام وأكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية وموانئ أبوظبي و«اللولو هايبر ماركت» و«اتصالات» وإلى المؤسسات الإعلامية كافة التي تساهم في نقل الأحداث، وإلى كل من يسهم في الترويج لهذا الحدث العالمي الكبير في مختلف محطاته.