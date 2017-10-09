ثلاثية المساكني تضع تونس على «أبواب روسيا»

تونس (رويترز)

أحرز يوسف المساكني ثلاثة أهداف ليضع تونس قاب قوسين أو أدنى من التأهل لكأس العالم 2018 بعد فوز رائع 4-1 خارج أرضها على غينيا. وألغى المساكني بهدف من ركلة حرة في نهاية الشوط الأول تقدم غينيا عن طريق نابي كيتا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 37، قبل أن يضع المنتخب التونسي في المقدمة في الدقيقة 75 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء. ومنح المساكني التقدم لتونس عندما استلم الكرة في وسط الملعب، واندفع للأمام قبل أن يسددها أرضية في الزاوية البعيدة عن حارس المرمى.

وجعل محمد أمين بن عمر النتيجة 3-1 لصالح تونس بعد تمريرة من المساكني، قبل أن يكمل المساكني الرباعية في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما وضع الكرة في الشباك إثر عرضية من الظهير الأيسر علي معلول. وطرد كيتا في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تدخل قوي مع ابن عمر.

وقال ابن عمر عقب المباراة «قدمنا بداية جيدة لكن هدف غينيا بعثر أوراقنا قليلا، إلا أن قوة شخصية الفريق قادتنا لإدراك التعادل قبل أن نقدم أداء كبيرا في الشوط الثاني ونهيمن عليه تماما.

«أصبحنا على بُعد خطوة واحدة من التأهل لكأس العالم وسنسعى للحسم ضد ليبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات».

وسبق لتونس التأهل لنهائيات كأس العالم أربع مرات أعوام 1978 و1998 و2002 و2006. وتملك تونس 13 نقطة من خمس مباريات في صدارة المجموعة الأولى مقابل عشر نقاط للكونجو الديمقراطية التي فازت 2-1 خارج ملعبها على ليبيا.

وتحتاج تونس إلى نقطة واحدة من مباراتها الأخيرة ضد ليبيا الشهر المقبل لتحجز مكانها في نهائيات روسيا.