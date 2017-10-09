«البديل» كريستيانو ينقذ «أبطال أوروبا» على «العشب الصناعي»

أندورا لا بيا (رويترز)

حل كريستيانو رونالدو بديلا ليسجل هدفا بمساعدة الحظ ليقود البرتغال للفوز خارج ملعبها أمام أندورا 2-صفر، مبقيا على آمال فريقه في التأهل لنهائيات كأس العالم.

وأنقذ هدف رونالدو في الدقيقة 63 البرتغال في ظل معاناتها لاختراق دفاع أندورا وأعقبه هدف بوساطة أندريه سيلفا ليهيأ المجال لمواجهة أمام سويسرا متصدرة المجموعة الثانية في لشبونة غدا. وهذا الهدف 15 لرونالدو في التصفيات الجارية. وستحدد المباراة من سيقتنص صدارة المجموعة ويتأهل مباشرة لنهائيات روسيا 2018 ومن سيخوض ملحق التصفيات.

وقال فرناندو سانتوس مدرب البرتغال «رونالدو لم يتدرب بقوة 100 بالمئة في آخر يومين قبل المباراة. هناك العديد من العوامل التي جعلتني أتخذ هذا القرار».

وتتصدر سويسرا، التي فازت 5-2 على المجر، المجموعة بعد أن حققت العلامة الكاملة برصيد 27 نقطة من تسع مباريات وهي بحاجة للتعادل، فقط بينما ستتصدر البرتغال، التي تملك 24 نقطة، وتتفوق بفارق كبير من الأهداف، المجموعة إذا ما فازت.