آيسلنداعلى بعد 90 دقيقة من التأهل للمونديال

ريكيافيك (د ب أ)

أصبحت آيسلندا، إحدى أصغر الدول الأعضاء في مجتمع كرة القدم العالمية، على بعد 90 دقيقة من التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، ويحتاج المنتخب الآيسلندي فوزا وحيدا ليشارك في المونديال المقبل لتكون المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخب البلد الذي يقع شمال الأطلسي، والذي أبهر العالم بأدائه في نهائيات أمم أوروبا الأخيرة (يورو 2016) عندما صعد إلى دور الثمانية في البطولة التي أقيمت في فرنسا، وهي أول بطولة كبرى يشارك بها المنتخب الآيسلندي.

ويختتم منتخب آيسلندا مبارياته في التصفيات الأوروبية بمواجهة ضيفه منتخب كوسوفو الذي يحتل مؤخرة المجموعة اليوم، ويمكنه التأهل لمونديال روسيا بتحقيق الفوز.

ووضع منتخب آيسلندا قدماً نحو التأهل للمونديال الجمعة الماضي بتغلبه 3 /‏ صفر على مضيفه التركي، المعروف عنه قوته في المباريات التي تقام على أرضه، وهي المباراة التي أشير إليها أنها أهم فوز في تاريخ منتخب آيسلندا.

وكتبت صحيفة «ديلي مورجونبلاديد» على صفحتها الأولى:«فوز وحيد يبعدنا عن المونديال». وفي صفحات الرياضة نشرت الصحيفة عنواناً جاء فيه:«أحد أفضل مباريات منتخب آيسلندا على مدار تاريخه». ولخصت صحيفة «فريتابلاديد» كل شيء في عنوان جاء فيه:«أصبحنا على بعد شعرة من المونديال». وأثنى المدرب هيمير هالجريمسون مدرب منتخب آيسلندا على أداء فريقه، الذي جعله يتصدر المجموعة برصيد 19 نقطة، ويقضي على آمال المنتخب التركي نهائياً في التأهل للمونديال.