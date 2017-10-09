جوران: دفاعات «الهواة» متينة.. واللمسة الأخيرة مشكلتنا الوحيدة

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

بعيداً عن الأضواء يقود الصربي جوران فريقه بني ياس في تحدٍ آخر وجديد بمسيرته التدريبية بمنطقة الخليج. المنطقة التي كانت شاهدة على العديد من الإنجازات الفريدة التي حققها هذا المدير الفني، وتحديداً في دولة الكويت التي بزغ فيها نجمه. جوران كان حديث الشارع الرياضي الخليجي والعربي قبل عدة أعوام، بعدما نجح في قيادة الكويت إلى الفوز بلقبي كأس الخليج وغرب آسيا عام 2010، وها هو يعود اليوم من حيث بدأ مدربا بدوري الهواة، ذلك لأن المدير الفني الصربي كان قد استهل عمله في المنطقة مدرباً للشباب الكويتي الذي قاده إلى الفوز بلقب دوري أندية الدرجة الأولى الكويتي والصعود إلى الأضواء موسم 2007-2008، وهو الإنجاز الذي يأمل عشاق «السماوي» أن يكرره المدير الفني مع فريقها الموسم الحالي.

ويقول جوران عن رؤيته لفرق دوري أندية الدرجة الأولى التي سيواجهها بني ياس: «بناء على ما شاهدته ولمسته في المباريات التي خاضها الفريق بالدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة أرى أن كل الفرق تتمتع بحضور فني قوي وبالأخص في الشق الدفاعي، فجميعها يمتاز بالشراسة دفاعية، وهو الأمر الذي يجب أن نأخذه في عين الاعتبار خلال الفترة المقبلة وقبل انطلاق بطولة الدوري، ففريق كرأس الخيمة الذي كان آخر الفرق التي واجهناها سعى جاهداً إلى مباغتتنا، كما شكل في بعض الأحيان خطراً على مرمانا، لكن بني ياس أظهر قدرات دفاعية جيدة في المباراة نجح من خلالها في احتواء منافسه على الشكل الأمثل وتحقيق الفوز بنتيجة 2-1». وعن أبرز العقبات التي يواجهها أو يرى أن بني ياس يعاني بعد 3 مباريات خاضها الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، أكد جوران أنه لا وجود للعقبات بالمعنى الحرفي للكلمة، فالأمر الوحيد الذي يسعى إلى علاجه يتمثل في إيجاد حل وسريع لعملية إهدار الفرص المحققة للتسجيل والتي ظهرت خلال المباريات الثلاث الماضية، قائلاً: «بالتأكيد أنا راض كل الرضى عن أداء فريقي، هنالك مشكلة في إنهاء الخدمات، فعملية البناء الهجومي تسير بشكل ممتاز، لكن تبقى اللمسة الأخيرة بحاجة إلى ضبط من قبل اللاعبين، وهو ما سنعمل على علاجه قبل انطلاق بطولة الدوري».

وأشاد جوران بأداء إيباجوا المحترف النيجيري الذي استقطبه بني ياس خلال الميركاتو الصيفي عوضاً عن المهاجم الفرنسي فيليب مندي، إذ أكد المدير الفني أن اللاعب نجح وخلال مشاركته الفريق في 20 دقيقة بتقديم أداء جيد إلى جانب صناعة هدف الفور، لافتاً إلى أن هذا الأمر جيد عند ملاحظة أن هذه المباراة تعتبر الأولى للاعب الذي اعتبره بمثابة الإضافة الجيدة والرائعة لبني ياس في المرحلة المقبلة، رغم حاجته إلى بعض الوقت للوصول إلى الانسجام المثالي.

وأنهى جوران حديثه بالتأكيد على أن الأجواء داخل نادي بني ياس إيجابية، إذ يحذو الجميع الأمل بأن يحقق الفريق الهدف المنشور وهو الصعود إلى دوري الأضواء، حيث يرى أن كل الظروف مواتية لتحقيق هذا الأمر، فاللاعبون تملؤهم الرغبة الكبيرة لتحقيق الانتصارات التي تكفل لهم الوجود بين الكبار من جديد وفي ظل الدعم الإداري الكبير من قبل شركة كرة القدم.