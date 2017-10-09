«الفجيرة للموارد الطبيعية» تعرض «رؤيا»

دبي (الاتحاد)

تعرض مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية خلال مشاركتها في أسبوع «جيتكس» للتقنية بدبي مشروعاتها الذكية والتي «لوحة رؤيا» وهي أداة ذكية توفر لإدارة وقيادات المؤسسة البيانات العملية الرئيسة لاتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

وقال المهندس علي قاسم مدير عام المؤسسة: إن تعتبر «رؤيا» أداة بصرية تحتوي على الرسوم البيانية والخرائط التحليلية وغيرها من المعلومات، وتقوم بدمج وترتيب مقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسة على شاشة واحدة.

وأوضح أن الهدف من «رؤيا» المساعدة في صنع القرار بشكل أفضل وأذكى وأسرع، مبني على الحقائق الموجودة وقياس أداء المؤسسة بشكل دقيق، كما تضع قيادات وإدارة المؤسسة على نفس المستوى من التحديثات ومتابعة الأداء، وتوفر تحليل سريع للعمليات الجارية لحظيا.

وأشار إلى أن المؤسسة تركز وتستثمر مواردها في دعم البرامج والمبادرات الذكية التي تقود إلى تحقيق التحول الرقمي الشامل في الإمارة، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة، وتقديم خدمات حكومية متكاملة تسهم بالارتقاء بمستوى الخدمات العامة لتحقيق رضا وسعادة المتعاملين، الأمر الذي يدفعنا نحو بذل المزيد من العمل والجهد والإنجازات لصياغة مسارات تطويرية مميزة.