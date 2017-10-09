591 ألف دولار متوسط خسائر الشركات الكبيرة من حوادث الأمن الإلكتروني

دبي (الاتحاد)

بلغ متوسط خسائر الشركات الكبيرة من حوادث الأمن الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا نحو 591 ألف دولار، حسب دراسة أجرتها شركة كاسبرسكي لاب بالتعاون مع شركة B2B العالمية وكشفت عنها خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية بدبي. وكشفت الدراسة المعنونة «أمن تقنية المعلومات: مركز تكلفة أم استراتيجية استثمارية؟»، النقاب عن الحوادث الأمنية التقنية الخمسة التي أوقعت أكبر الخسائر المالية في الشركات التي استهدفتها، وذلك في الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا وتركيا.

وأظهر تقرير الدراسة أن شركات كبيرة في هذه المناطق دفعت في عام 2017 مبالغ وصلت إلى 1.5 مليون دولار جرّاء حوادث أمنية أسفرت عن تسرّب إلكتروني للبيانات من أنظمتها الداخلية، وأكثر من مليون دولار لحوادث أثرت على موردين تتشارك البيانات معهم.

وفي الوقت نفسه، خسرت شركات صغيرة ومتوسطة 141 ألف دولار عندما أساء موظفون عاملون فيها استخدام موارد تقنية المعلومات و118 ألف دولار عندما كان هناك حادث يؤثر على البنية التحتية التي يستضيفها طرف ثالث.

وعلى الرغم من أن تكلفة حوادث أمن الإنترنت آخذة في الارتفاع، فإن نسبة المخصصات الأمنية من موازنات تقنية المعلومات في مناطق الشرق الأوسط وتركيا وجنوب أفريقيا تشهد انخفاضاً، إذ لا يستثمر في أمن الإنترنت سوى 62% من الشركات في هذه المناطق، وهي نسبة أقل بثلاث بالمئة عن العام الماضي.

وانخفض متوسط المخصصات الأمنية في موازنات تقنية المعلومات لدى الشركات الكبيرة من 23% من حجم موازنات تقنية المعلومات إلى 19% في العام الجاري 2017، وينبغي أن يشكّل هذا الأمر مصدر قلق للشركات، لا سيما وأن تكاليف التعافي من الحوادث والخروقات الأمنية باتت في ازدياد، على عكس الموازنات الأمنية المتقلصة.

وتكبّدت الشركات الكبيرة في المنطقة خلال هذا العام ما معدله 591 ألف دولار في كل حادث أمني، في حين بلغت التكلفة على الشركات الصغيرة والمتوسطة 88 ألف دولار لكل هجوم عبر الإنترنت.