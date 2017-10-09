أحمد بن سعيد: «طيران الإمارات» ملتزمة بأعلى معايير الأمن

مصطفى عبد العظيم(دبي)
أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن الأمن يعد أحد أهم أركان صناعة الطيران العالمية ومن دونه لا يمكن أن تحقق النجاح لأي شركة طيران أو مطار في العالم.
وأوضح سموه أن مجموعة طيران الإمارات ملتزمة بتطبيق أعلى معايير الأمن في جميع مراحل العمليات وفي مختلف القطاعات، حيث يقوم فريق الدائرة الأمنية بالمجموعة بترسيخ تلك المعايير من خلال التدريب والتعليم المتواصلين، والاستعراضات الدقيقة لأنظمتنا وعملياتنا، والأهم من ذلك التعاون والشراكة مع أصحاب المصلحة.
جاء ذلك في كلمة لسموه على هامش الدورة الثالثة لندوة أمن الطيران المدني 2017 التي نظمتها الدائرة الأمنية في مجموعة طيران الإمارات، والتي شارك فيها خبراء أمن الطيران العالميين لمناقشة التحديات الأمنية المستقبلية.
وأجمع خبراء مشاركون في الندوة على أن صناعة الطيران باتت بحاجة إلى اتباع نهج استباقي للتصدي للتهديدات والتحديات التي باتت أكثر تنوعاً وتعقيداً وتتطلب تطبيق معايير أكثر صرامة ودقة، والاستفادة من التقنيات الحديثة للحافظ على انسيابية الحركة في المطارات.
وعلى هامش الندوة، قدّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم جوائز تميز لأبرز شركاء الطيران، تقديراً لجهودهم في المحافظة على الأمن في دبي، حيث شملت القائمة: معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، واللواء عبد الله خليفة بن صقر المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء طلال حميد بالهول، مدير عام جهاز أمن الدولة في دبي، واللواء أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وخليفة حسن الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وبول جريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي. ... المزيد