أحمد بن سعيد: «طيران الإمارات» ملتزمة بأعلى معايير الأمن

مصطفى عبد العظيم(دبي)

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن الأمن يعد أحد أهم أركان صناعة الطيران العالمية ومن دونه لا يمكن أن تحقق النجاح لأي شركة طيران أو مطار في العالم.

وأوضح سموه أن مجموعة طيران الإمارات ملتزمة بتطبيق أعلى معايير الأمن في جميع مراحل العمليات وفي مختلف القطاعات، حيث يقوم فريق الدائرة الأمنية بالمجموعة بترسيخ تلك المعايير من خلال التدريب والتعليم المتواصلين، والاستعراضات الدقيقة لأنظمتنا وعملياتنا، والأهم من ذلك التعاون والشراكة مع أصحاب المصلحة.

جاء ذلك في كلمة لسموه على هامش الدورة الثالثة لندوة أمن الطيران المدني 2017 التي نظمتها الدائرة الأمنية في مجموعة طيران الإمارات، والتي شارك فيها خبراء أمن الطيران العالميين لمناقشة التحديات الأمنية المستقبلية.

وأجمع خبراء مشاركون في الندوة على أن صناعة الطيران باتت بحاجة إلى اتباع نهج استباقي للتصدي للتهديدات والتحديات التي باتت أكثر تنوعاً وتعقيداً وتتطلب تطبيق معايير أكثر صرامة ودقة، والاستفادة من التقنيات الحديثة للحافظ على انسيابية الحركة في المطارات.