تصنيف «3 لآلئ للاستدامة» لمبنى كبار الشخصيات في مطار البطين

أبوظبي (الاتحاد)

حاز مبنى كبار الشخصيات الجديد في مطار البطين للطيران الخاص على درجة 3 لآلئ للاستدامة، وهو نظام التقويم الذي تطبقه دائرة التخطيط العمراني والبلديات لتصنيف المباني فيما يخص مواصفاتهم التي تعنى بالبيئة والاستدامة.

وتم افتتاح المبنى الجديد العام الماضي، ليقدم خدماته لعملائه من أصحاب السمو، وقادة الدول، ورجال الأعمال، حيث تم إنشاؤه ضمن أدق معايير الاستدامة، حسب بيان أمس.

وقال عبد المجيد الخوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي: «في مطارات أبوظبي، نحن نضع معايير الاستدامة ضمن أولى أولوياتنا في كافة مشاريع البنى التحتية التي نشرف عليها. ونحن فخورون بالشهادة التي حصدناها، حيث إنها بمثابة تقدير لجهودنا والتزامنا، والتي أدت إلى نيل مبنى كبار الشخصيات في مطار البطين للطيران الخاص تصنيف الثلاث لآلئ. كما نتوجه بالشكر لدائرة التخطيط العمراني والبلديات لهذا الاعتماد ونتطلع إلى التعاون معهم في المشاريع المستقبلية، بهدف تقديم بنى تحتية مستدامة في قطاع النقل والطيران، والتي من شأنها دعم النمو المستمر تماشياً مع رؤية أبوظبي 2030».

ويهدف نظام اللؤلؤ لتصنيف المباني إلى الترويج لتطوير المباني المستدامة وتحسين نمط الحياة. وإن الحصول على مبنىً مستدام يحتاج إلى دمج أربعة محاور رئيسية، وهي الثقافة، والمجتمع، والاقتصاد والبيئة، ضمن منظومة تعاونية نحو تطوير المباني، والتي يطلق عليها آلية التطوير المدمجة.

ويسعى هذا النظام في التصنيف إلى الحث على تقليل استهلاك المياه، والطاقة، وإنتاج المخلفات، وعلى استخدام المواد المحلية مما يحسن من سلسلة التوريد ويقدم منتجات ومواد معادة التدوير ومستدامة.

وتم إنشاء مبنى كبار الشخصيات الجديد بشكل منفصل عن باقي مرافق المطار، ليكون له المداخل والمخارج الخاصة به مما يضمن المزيد من الخصوصية.

وتم تصميمه ليشابه في ملامحه مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد، قيد الإنشاء حالياً، من حيث شكل السقف المنحني المميز والتي تبلغ مساحته 2,200 متر مربع. كما يشمل المبنى مواقف السيارات الخاصة به، ومرافق إجراءات الهجرة والجوازات.