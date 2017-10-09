تصنيف «3 لآلئ للاستدامة» لمبنى كبار الشخصيات في مطار البطين

أبوظبي (الاتحاد)
حاز مبنى كبار الشخصيات الجديد في مطار البطين للطيران الخاص على درجة 3 لآلئ للاستدامة، وهو نظام التقويم الذي تطبقه دائرة التخطيط العمراني والبلديات لتصنيف المباني فيما يخص مواصفاتهم التي تعنى بالبيئة والاستدامة.
وتم افتتاح المبنى الجديد العام الماضي، ليقدم خدماته لعملائه من أصحاب السمو، وقادة الدول، ورجال الأعمال، حيث تم إنشاؤه ضمن أدق معايير الاستدامة، حسب بيان أمس.
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ويهدف نظام اللؤلؤ لتصنيف المباني إلى الترويج لتطوير المباني المستدامة وتحسين نمط الحياة. وإن الحصول على مبنىً مستدام يحتاج إلى دمج أربعة محاور رئيسية، وهي الثقافة، والمجتمع، والاقتصاد والبيئة، ضمن منظومة تعاونية نحو تطوير المباني، والتي يطلق عليها آلية التطوير المدمجة.
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وتم إنشاء مبنى كبار الشخصيات الجديد بشكل منفصل عن باقي مرافق المطار، ليكون له المداخل والمخارج الخاصة به مما يضمن المزيد من الخصوصية.
وتم تصميمه ليشابه في ملامحه مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد، قيد الإنشاء حالياً، من حيث شكل السقف المنحني المميز والتي تبلغ مساحته 2,200 متر مربع. كما يشمل المبنى مواقف السيارات الخاصة به، ومرافق إجراءات الهجرة والجوازات.