غرفة أبوظبي تشارك في مؤتمر «أمستردام لتكنولوجيا الحقول البحرية»

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بوفد يمثل شركات خدمات حقول النفط والغاز في إمارة أبوظبي في مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الحقول البحرية «‏OTC‭ ‬2017»، ‬الذي ‬يقام ‬في ‬مدينة ‬أمستردام ‬بمملكة ‬هولندا ‬خلال ‬الفترة ‬من ‬9 إلى ‬11 ‬أكتوبر ‬الجاري، ‬برئاسة الدكتور ‬الطاهر ‬مصبح ‬الكندي ‬النائب ‬الثاني ‬لرئيس ‬مجلس ‬إدارة ‬غرفة ‬تجارة ‬وصناعة ‬أبوظبي.

ويضم الوفد عدداً من رؤساء ومدراء عدد من الشركات العاملة في قطاعي النفط والغاز في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

ويعتبر المعرض من أكبر معارض تكنولوجيا النفط والغاز في دول الاتحاد الأوروبي ومن أكبر المعارض العالمية في هذا المجال.

وأكد الدكتور الطاهر مصبح الكندي، أن زيارة وفد الغرفة إلى مملكة هولندا تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعي النفط والغاز والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في هذين القطاعين، وتوسيع مجالات التعاون بين المستثمرين الإماراتيين ونظرائهم الهولنديين والتعرف إلى الفرص المتاحة وبما يمكنهم من تأسيس شراكة مع رجال الأعمال الهولنديين وخاصة في القطاعات الحيوية ذات الأهمية بالنسبة لاستراتيجيات وخطط إمارة أبوظبي.

وقال الكندي، إن مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الحقول البحرية، في ‬أمستردام ‬يعتبر ‬من ‬المعارض ‬العالمية ‬المهمة ‬التي ‬توفر ‬فرصة ‬لشركاتنا ‬ومؤسساتنا ‬الوطنية ‬العاملة ‬في ‬خدمات ‬حقول ‬النفط ‬والغاز ‬للاستفادة ‬مما ‬توفره ‬من ‬فرص ‬للالتقاء ‬بممثلي ‬الشركات ‬العالمية ‬التي ‬تعرض ‬أحدث ‬ما ‬توصلت ‬إليه ‬التكنولوجيا ‬والتقنية ‬والمعرفة ‬العلمية ‬في ‬مجال ‬النفط ‬والغاز.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تمثل فرصة حقيقية لرجال الأعمال في البلدين للتعرف إلى الفرص الاستثمارية المتوفرة والتطورات الاقتصادية والإمكانيات المتاحة، وكذلك تدعيم الاستثمارات المشتركة بين الشركات والمؤسسات في إمارة أبوظبي وهولندا، وتبني مبادرات تقوم على الشراكة في كافة المجالات الصناعية والاقتصادية والاستثمارية والخدمية.