«شؤون التقنية والطاقة» في «الوطني الاتحادي» تناقش سياسة «الاتحادية للكهرباء»

أبوظبي (الاتحاد)

ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمد علي الكمالي رئيس اللجنة، موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: فيصل حارب الذباحي مقرر اللجنة، وعفراء راشد البسطي، وجمال محمد الحاي، ومطر سهيل الظاهري.

وقال محمد علي الكمالي إن اللجنة تناقش موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ضمن ثلاثة محاور وهي: الخطة الاستراتيجية للهيئة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ورسوم الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على استراتيجية الهيئة، وعدة دراسات فنية وتحليلية للخدمات التي تقدمها، ومقارنتها مع الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية المماثلة.

وأضاف أن اللجنة اطلعت أيضا على دراسة تحليلية حول الفروقات السعرية للخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والهيئات المماثلة المحلية، حيث تم حصر الفروقات ونوعية الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة وضعوا ملاحظات عديدة، وسيتم مناقشتها في حوار مفتوح مع ممثلي هيئات الكهرباء والماء المحلية خلال اجتماع اللجنة المقبل.