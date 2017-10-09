«الإمارات ريت» تستحوذ على «ذا إيدج» مقابل 280 مليون درهم

دبي (الاتحاد)

استحوذت ‬شركة‭ ‬الإمارات‭ ‬دبي‭ ‬الوطني‭ ‬ريت، ‬على ‬مبنى «‬ذا ‬إيدج» ‬المكتبي ‬في ‬مدينة ‬دبي ‬للإنترنت ‬من ‬المطور ‬العقاري «‬سويد ‬آند ‬سويد» ‬في ‬صفقة ‬بقيمة ‬280 ‬مليون ‬درهم، بحسب بيان أمس.

ويعد هذا المبنى المكتبي المتميز الذي تبلغ مساحته 92,000 ‬قدم ‬مربعة ‬مقراً ‬لشركة ‬التكنولوجيا ‬العالمية «‬أوراكل»‬، ‬وعملاق ‬التواصل ‬الاجتماعي «‬سناب ‬شات»‬، ‬ودار ‬النشر ‬التعليمية ‬الأمريكية «‬ماكجرو ‬هيل»‬. ‬يستمتع ‬المستأجرون ‬في ‬مبنى «‬ذا ‬إيدج» ‬المصنّف ‬من ‬الدرجة ‬الأولى «‬A» ‬بموقع ‬مركزي ‬وسط ‬المدينة ‬يمكن ‬الوصول ‬إليه ‬بسهولة، ‬فضلاً ‬عن ‬التصميم ‬الداخلي ‬الراقي، ‬ومؤهلات ‬ضمان ‬الاستدامة، ‬والبنية ‬التحتية ‬المتكاملة ‬بالمبنى، ‬وإدارة ‬الجودة ‬المتميزة.

ويشتمل العقار المكون من سبعة طوابق أيضًا على 233 ‬موقفاً ‬للسيارات ‬موزعة ‬على ‬الطابق ‬الأرضي ‬وثلاثة ‬طوابق ‬سفلية، ‬مما ‬يوفر ‬للمستأجرين ‬واحداً ‬من ‬أعلى ‬معدلات ‬توافر ‬مواقف ‬السيارات ‬بالنسبة ‬للوحدات ‬المكتبية ‬في ‬المنطقة.

وتستفيد عملية الاستحواذ من تسهيلات القروض الإسلامية المتوفرة لدى شركة الإمارات دبي الوطني ريت، مما يعني أن نسبة القروض إلى القيمة في محفظة العقارات حققت معدلاً فعَّالاً يبلغ 32%. ‬وسيحقق ‬هذا ‬الأصل ‬بأكمله ‬عائداً ‬إجمالياً ‬قدره ‬7.4%، ‬بينما ‬سيصل ‬صافي ‬العائد ‬إلى ‬6.6%.

وقال تيم روز، رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: «يسرنا أن نعلن عن استحواذنا الثالث منذ إدراجنا في بورصة ناسداك دبي في شهر مارس الماضي، ويجدر الذكر هنا أن مبنى (ذا إيدج) هو أصل عقاري مصنّف من الدرجة الأولى»‏A«‬ومؤجر ‬بالكامل. ‬وبتحقيق ‬عوائد ‬على ‬الأسهم ‬بنسبة ‬9%، ‬يُعد ‬هذا ‬استحواذاً ‬استراتيجياً ‬على ‬مبنى ‬متميز ‬من ‬شأنه ‬أن ‬يدر ‬دخلاً ‬وفرصاً ‬للنمو ‬في ‬السنوات ‬القادمة، ‬مما ‬سيوفر ‬لنا ‬المرونة ‬اللازمة ‬للمشاركة ‬في ‬مجموعة ‬أكبر ‬من ‬الفرص ‬الاستثمارية ‬المستقبلية، ‬مع ‬تحقيق ‬عوائد ‬قوية ‬وثابتة ‬للمساهمين ‬في ‬الوقت ‬نفسه»‬.

وقال ماهر سويد، المؤسس والشريك الإداري بالشركة: «منذ إطلاق مشروع مبنى (ذا إيديج) في عام 2014، ‬وجدنا ‬اهتماماً ‬هائلاً ‬بالمشروع ‬من ‬جانب ‬العديد ‬من ‬الجهات. ‬ويؤكد ‬هذا ‬الإعلان ‬بوضوح ‬على ‬قدرتنا ‬على ‬تنفيذ ‬مشاريع ‬المباني ‬التجارية ‬المعاصرة ‬بأعلى ‬مستويات ‬الجودة ‬وفقاً ‬للمعايير ‬الدقيقة ‬التي ‬يبحث ‬عنها ‬المستأجرون. ‬وقد ‬مكنتنا ‬هذه ‬المهارة ‬الفريدة ‬من ‬تحقيق ‬عوائد ‬ممتازة ‬لمستثمرينا»‬.