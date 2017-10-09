«الإمارات ريت» تستحوذ على «ذا إيدج» مقابل 280 مليون درهم

دبي (الاتحاد)
استحوذت شركة الإمارات دبي الوطني ريت، على مبنى «ذا إيدج» المكتبي في مدينة دبي للإنترنت من المطور العقاري «سويد آند سويد» في صفقة بقيمة 280 مليون درهم، بحسب بيان أمس.
ويعد هذا المبنى المكتبي المتميز الذي تبلغ مساحته 92,000 قدم مربعة مقراً لشركة التكنولوجيا العالمية «أوراكل»، وعملاق التواصل الاجتماعي «سناب شات»، ودار النشر التعليمية الأمريكية «ماكجرو هيل». يستمتع المستأجرون في مبنى «ذا إيدج» المصنّف من الدرجة الأولى «A» بموقع مركزي وسط المدينة يمكن الوصول إليه بسهولة، فضلاً عن التصميم الداخلي الراقي، ومؤهلات ضمان الاستدامة، والبنية التحتية المتكاملة بالمبنى، وإدارة الجودة المتميزة.
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وتستفيد عملية الاستحواذ من تسهيلات القروض الإسلامية المتوفرة لدى شركة الإمارات دبي الوطني ريت، مما يعني أن نسبة القروض إلى القيمة في محفظة العقارات حققت معدلاً فعَّالاً يبلغ 32%. وسيحقق هذا الأصل بأكمله عائداً إجمالياً قدره 7.4%، بينما سيصل صافي العائد إلى 6.6%.
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وقال ماهر سويد، المؤسس والشريك الإداري بالشركة: «منذ إطلاق مشروع مبنى (ذا إيديج) في عام 2014، وجدنا اهتماماً هائلاً بالمشروع من جانب العديد من الجهات. ويؤكد هذا الإعلان بوضوح على قدرتنا على تنفيذ مشاريع المباني التجارية المعاصرة بأعلى مستويات الجودة وفقاً للمعايير الدقيقة التي يبحث عنها المستأجرون. وقد مكنتنا هذه المهارة الفريدة من تحقيق عوائد ممتازة لمستثمرينا».