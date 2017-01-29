مصطفى عبدالعظيم، رشا طبيلة (أبوظبي، دبي)
تسببت القرارات الجديدة في الولايات المتحدة، بمنع رعايا 7 دول بالشرق الأوسط من دخول أراضيها بصورة مؤقتة، في عدم تمكن بعض الركاب الحاجزين للسفر من الإمارات للأراضي الأميركية من القيام برحلاتهم أمس.
وقال متحدث باسم «الاتحاد للطيران»، إنه «نتيجة للأمر التنفيذي الموقع من جانب الرئيس الأميركي أمس الأول، فقد تغيرت متطلبات الدخول الخاصة بدوائر الهجرة في أميركا بالنسبة لمواطني إيران والعراق والسودان والصومال وسوريا واليمن وليبيا».
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وأوضح المتحدث لـ«الاتحاد» أنه اعتباراً من تاريخه، ربما لن يستطيع مواطنو هذه الدول السفر إلى الولايات المتحدة إلا إذا كانوا يحملون بطاقة «الجرين كارد» أو تأشيرة دبلوماسية، أو تأشيرات C-2 للسفر إلى الأمم المتحدة».
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