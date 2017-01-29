  • الأحـد غرة جمادى الأولى 1438هـ - 29 يناير 2017م
  12:25    مقتل 30 مسلحا ارهابياً و10 مدنيين في هجوم جوي باليمن        12:27     وزارة الأمن الداخلي الأمريكية: سنمتثل للأوامر القضائية         12:39     إياتا: منع بعض أطقم الطائرات من دخول أمريكا بعد أمر ترامب         12:39     ترامب يمهل الجيش 30 يوما لوضع استراتيجية جديدة ضد «داعش»        12:40     قاضية فدرالية تمنع ترحيل المسافرين الموقوفين في المطارات بموجب قرار ترامب         12:40     رئيسة وزراء بريطانيا تقول إنها لا تتفق مع ترامب بشأن الهجرة         12:40     ترامب: السفر والقيود المفروضة على اللاجئين "ليست حظرا على المسلمين"         12:40    مكالمة ترامب وبوتين "خطوة اولى مهمة" لتحسين العلاقات الثنائية        12:41     نتنياهو: ترامب على صواب بقرار بناء الجدار مع المكسيك وفعلنا ذلك من قبل         12:43     ترامب يتحدث مع بوتين وزعماء العالم عن التهديدات الأمنية         12:43     رئيس الوزراء الكندي يرحب بالمهاجرين ردا على الحظر الأميركي         12:44     قائد يمني: ضبطنا أسلحة إيرانية في المخا         01:02    قرقاش : ‏إسقاط سلاح الجو الإماراتي لطائرة بدون طيار إيرانية في اليمن دليل لمن يحتاج إلى دليل، لتورط إيران في دعم التمرد و إطالة الحرب في اليمن.        01:04    محمد بن راشد يتقبل التعازي من محمد بن زايد والحكام فى وفاة شيخه آل مكتوم    

بسبب الإجراءات الأميركية الجديدة

«الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات» تراجعان سفر 7 جنسيات إلى الولايات المتحدة
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 29 يناير 2017

مصطفى عبدالعظيم، رشا طبيلة (أبوظبي، دبي)

تسببت القرارات الجديدة في الولايات المتحدة، بمنع رعايا 7 دول بالشرق الأوسط من دخول أراضيها بصورة مؤقتة، في عدم تمكن بعض الركاب الحاجزين للسفر من الإمارات للأراضي الأميركية من القيام برحلاتهم أمس.

وقال متحدث باسم «الاتحاد للطيران»، إنه «نتيجة للأمر التنفيذي الموقع من جانب الرئيس الأميركي أمس الأول، فقد تغيرت متطلبات الدخول الخاصة بدوائر الهجرة في أميركا بالنسبة لمواطني إيران والعراق والسودان والصومال وسوريا واليمن وليبيا».

وأوضح المتحدث لـ«الاتحاد» أنه اعتباراً من تاريخه، ربما لن يستطيع مواطنو هذه الدول السفر إلى الولايات المتحدة إلا إذا كانوا يحملون بطاقة «الجرين كارد» أو تأشيرة دبلوماسية، أو تأشيرات C-2 للسفر إلى الأمم المتحدة».

وقال متحدث باسم «طيران الإمارات»: «تأثر عدد قليل جداً من ركابنا بالإجراءات الجديدة لدخول الولايات المتحدة، التي بدأت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية تطبيقها أمس». وقال لـ«الاتحاد»: «إن الشركة تساعد بقدر المستطاع المسافرين المتضررين لتعديل حجوزاتهم». ويأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حظراً على طالبي اللجوء والزائرين للولايات المتحدة من سبع دول، أغلبية سكانها مسلمون، مما أدى إلى ارتباك بين المسافرين حول العالم، أمس السبت، مع إعادة البعض من رحلات متجهة للولايات المتحدة من مطارات مختلفة.

 

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
نعم
لا