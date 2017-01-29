مصطفى عبدالعظيم، رشا طبيلة (أبوظبي، دبي)

تسببت القرارات الجديدة في الولايات المتحدة، بمنع رعايا 7 دول بالشرق الأوسط من دخول أراضيها بصورة مؤقتة، في عدم تمكن بعض الركاب الحاجزين للسفر من الإمارات للأراضي الأميركية من القيام برحلاتهم أمس.

وقال متحدث باسم «الاتحاد للطيران»، إنه «نتيجة للأمر التنفيذي الموقع من جانب الرئيس الأميركي أمس الأول، فقد تغيرت متطلبات الدخول الخاصة بدوائر الهجرة في أميركا بالنسبة لمواطني إيران والعراق والسودان والصومال وسوريا واليمن وليبيا».

وأوضح المتحدث لـ«الاتحاد» أنه اعتباراً من تاريخه، ربما لن يستطيع مواطنو هذه الدول السفر إلى الولايات المتحدة إلا إذا كانوا يحملون بطاقة «الجرين كارد» أو تأشيرة دبلوماسية، أو تأشيرات C-2 للسفر إلى الأمم المتحدة».

وقال متحدث باسم «طيران الإمارات»: «تأثر عدد قليل جداً من ركابنا بالإجراءات الجديدة لدخول الولايات المتحدة، التي بدأت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية تطبيقها أمس». وقال لـ«الاتحاد»: «إن الشركة تساعد بقدر المستطاع المسافرين المتضررين لتعديل حجوزاتهم». ويأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حظراً على طالبي اللجوء والزائرين للولايات المتحدة من سبع دول، أغلبية سكانها مسلمون، مما أدى إلى ارتباك بين المسافرين حول العالم، أمس السبت، مع إعادة البعض من رحلات متجهة للولايات المتحدة من مطارات مختلفة.