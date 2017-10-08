المقاطعـة أضعفت حـركة أذرع قطر الإرهابية في أفريقيا

أحمد مراد (القاهرة)

كشف خبراء عسكريون وإستراتيجيون ومتخصصون في الشأن الأفريقي عن وجود تراجع ملحوظ في معدل أعمال العنف والإرهاب في العديد من الدول الأفريقية منذ بدء سريان إجراءات المقاطعة ضد قطر. وأكد الخبراء أن تضييق الخناق على النظام القطري من قبل الرباعي العربي، ومحاصرة عمليات نقل الأموال والإمدادات وأنشطة الجمعيات الخيرية القطرية، وغيرها من إجراءات المقاطعة ساهمت بشكل كبير في الحد من العمليات الإرهابية في الدول العربية والأفريقية التي كانت تنشط فيها أذرع قطر الإرهابية. وأشاروا إلى أن الجهات والمؤسسات القطرية التي تعد ممولاً رئيساً للكثير من حركات التمرد والتنظيمات الإرهابية في أفريقيا، أصبحت الآن تجد صعوبة في التحرك سواء داخل القارة السمراء أو الدول العربية، وذلك بفضل تشديد الرقابة على تحركات وأنشطة هذه الجهات من قبل دول المقاطعة.

وفي سطور التقرير التالي، ترصد «الاتحاد» ملامح من الأدوار التخريبية التي تلعبها قطر في بعض دول القارة السمراء عبر المؤسسات والجمعيات الخيرية التابعة لها:

تحت غطاء العمل الإنساني والإغاثي، اعتادت الدوحة تقديم التمويل المالي واللوجستي لحركة الشباب الصومالية الإرهابية، وذلك عبر الحملات الإغاثية التي تشرف عليها الجمعيات القطرية الخيرية، مثل «قطر الخيرية» ومؤسسة «راف». وفي هذا الشأن، كشف تقرير دولي نشرته مؤسسة «دعم الديمقراطية» الأميركية بعنوان «قطر وتمويل الإرهاب»، عن أن قيادات من حركة الشباب الصومالية تلقوا دعماً من رجال أعمال وشيوخ قطريين، ويأتي في مقدمتهم عبد الرحمن النعيمي المصنف إرهابياً من قبل العديد من المؤسسات الدولية، حيث سبق أن قدم للحركة الإرهابية دعماً مالياً قُدر بـ 250 ألف دولار، وقد ارتبط النعيمي بعلاقات قوية مع زعيم الحركة حسن عويس، فضلاً عن الدعم الإعلامي الذي قدمته قطر لقادة الحركة الصومالية من خلال استضافة قناة الجزيرة لهم منذ 10 أعوام.

وفيما يتعلق بدولة مالي، فقد نشطت الجمعيات الخيرية القطرية في هذه الدولة الواقعة غرب القارة السمراء، وعملت على تقديم أوجه الدعم والمساندة كافة للجماعات والحركات الإرهابية التي اتخذت من منطقة شمال مالي مسرحاً لعملياتها الإرهابية، الأمر الذي فضحته العديد من وسائل الإعلام الغربية، حيث سبق لمجلة «لوكانار أنشينيه» الفرنسية أن نشرت تقريراً بعنوان «صديقتنا قطر تمول المتطرفين في مالي»، وتضمن التقرير تصريحات من مسؤول في المخابرات الفرنسية كشفت أن حركة أنصار الدين التابعة لتنظيم القاعدة، وحركة التوحيد والجهاد المتطرفة في غرب أفريقيا، والانفصاليين الطوارق، تلقوا جميعاً دعماً ماليا ولوجستيا من قطر.