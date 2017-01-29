  • الأحـد غرة جمادى الأولى 1438هـ - 29 يناير 2017م
  12:25    مقتل 30 مسلحا ارهابياً و10 مدنيين في هجوم جوي باليمن        12:27     وزارة الأمن الداخلي الأمريكية: سنمتثل للأوامر القضائية         12:39     إياتا: منع بعض أطقم الطائرات من دخول أمريكا بعد أمر ترامب         12:39     ترامب يمهل الجيش 30 يوما لوضع استراتيجية جديدة ضد «داعش»        12:40     قاضية فدرالية تمنع ترحيل المسافرين الموقوفين في المطارات بموجب قرار ترامب         12:40     رئيسة وزراء بريطانيا تقول إنها لا تتفق مع ترامب بشأن الهجرة         12:40     ترامب: السفر والقيود المفروضة على اللاجئين "ليست حظرا على المسلمين"         12:40    مكالمة ترامب وبوتين "خطوة اولى مهمة" لتحسين العلاقات الثنائية        12:41     نتنياهو: ترامب على صواب بقرار بناء الجدار مع المكسيك وفعلنا ذلك من قبل         12:43     ترامب يتحدث مع بوتين وزعماء العالم عن التهديدات الأمنية         12:43     رئيس الوزراء الكندي يرحب بالمهاجرين ردا على الحظر الأميركي         12:44     قائد يمني: ضبطنا أسلحة إيرانية في المخا         01:02    قرقاش : ‏إسقاط سلاح الجو الإماراتي لطائرة بدون طيار إيرانية في اليمن دليل لمن يحتاج إلى دليل، لتورط إيران في دعم التمرد و إطالة الحرب في اليمن.        01:04    محمد بن راشد يتقبل التعازي من محمد بن زايد والحكام فى وفاة شيخه آل مكتوم    

ليندساي لوهان تلتقي أردوغان والطفلة السورية بانة
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 29 يناير 2017

إسطنبول (أ ف ب)

التقت الممثلة الأميركية ليندساي لوهان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والطفلة السورية بانة العابد التي روت يوميات الحرب في حلب عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على ما أعلنت الرئاسة التركية على موقعها الإلكتروني.

وتظهر ليندساي لوهان في صورة نشرت على موقع الرئاسة الرسمي، مرتدية الأسود إلى جانب الرئيس أردوغان في القصر الرئاسي في أنقرة.

وتظهر في الصورة أيضاً زوجة الرئيس التركية أمينة، والطفلة السورية بانة العابد البالغة سبع سنوات، والتي كانت قد وصفت عبر تغريداتها جحيم الحرب في حلب. وقد أجليت بانة من حلب في ديسمبر الماضي، وانتقلت إلى تركيا.

وواجهت الممثلة الأميركية التي مثلت في أفلام حققت نجاحاً كبيراً، مثل «ذي بارنت تراب» و«مين غيرلز»، مصاعب كثيرة مع القضاء، فضلاً عن إدمانها المخدرات.

وقد نشرت بانة الصورة نفسها عبر موقع «تويتر» كاتبة: «لقاء مع أصدقائي الرئيس رجب طيب أردوغان وزوجته أمينة والنجمة ليندساي لوهان، دعماً للشعب السوري».

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
نعم
لا