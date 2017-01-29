ليندساي لوهان تلتقي أردوغان والطفلة السورية بانة

إسطنبول (أ ف ب)

التقت الممثلة الأميركية ليندساي لوهان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والطفلة السورية بانة العابد التي روت يوميات الحرب في حلب عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على ما أعلنت الرئاسة التركية على موقعها الإلكتروني.

وتظهر ليندساي لوهان في صورة نشرت على موقع الرئاسة الرسمي، مرتدية الأسود إلى جانب الرئيس أردوغان في القصر الرئاسي في أنقرة.

وتظهر في الصورة أيضاً زوجة الرئيس التركية أمينة، والطفلة السورية بانة العابد البالغة سبع سنوات، والتي كانت قد وصفت عبر تغريداتها جحيم الحرب في حلب. وقد أجليت بانة من حلب في ديسمبر الماضي، وانتقلت إلى تركيا.

وواجهت الممثلة الأميركية التي مثلت في أفلام حققت نجاحاً كبيراً، مثل «ذي بارنت تراب» و«مين غيرلز»، مصاعب كثيرة مع القضاء، فضلاً عن إدمانها المخدرات.

وقد نشرت بانة الصورة نفسها عبر موقع «تويتر» كاتبة: «لقاء مع أصدقائي الرئيس رجب طيب أردوغان وزوجته أمينة والنجمة ليندساي لوهان، دعماً للشعب السوري».