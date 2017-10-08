تحرير سلسلة جبال تربط بين كركوك وديالى وصلاح الدين

عواصم (الاتحاد، وكالات)

سيطرت القوات العراقية أمس، على سلسلة جبال حمرين التي تتوسط محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين، بينما أكدت مديرية الاستخبارات العسكرية مقتل 4 قادة بارزين «لداعش» بمنطقة جبال حمرين ومناطق وادي نهر ديالى، بعد فرارهم من معركة الحويجة. واستهدفت مقاتلات عراقية 3 مواقع للتنظيم الإرهابي بينها مقر لاجتماع في حي الجماهير بقضاء القائم غرب الأنبار، للتخطيط لاعتداءات في بغداد والنجف، حيث تمت تصفية 20 قيادياً بينهم أحد المقربين لزعيم التنظيم الإرهابي والمدعو أبو طارق، «الأمير العسكري» لما يسمى «ولاية بغداد»، وهو ضابط سابق في القوات الخاصة بجيش صدام. كما استهدفت الضربات مجلس انتحاريين تابع لما يسمى «ولاية بغداد»، في حي 7 نيسان بقضاء القائم، مسفرة عن مقتل 14 إرهابياً وجرح آخرين، وتدمير عدد من الأحزمة الناسفة والذخيرة. وفي الموقع الثالث تم تدمير معمل لتفخيخ المركبات بحي الفرات بقضاء القائم، وتفجير 3 مركبات مفخخة، ومقتل 12 شخصاً، بينهم خبراء في التفخيخ من جنسيات أجنبية.

وفي الأنبار نفسها، أكد قائد فرقة المشاة الأولى في الجيش العميد الركن ستار جبار كاظم، أن قواته دمرت مضافة «للدواعش» غرب عكاشات، وتم الاستيلاء على 166 قاذفة مضادة للدروع، و20 صاروخاً، و57 قنبلة يدوية، و148 صاروخاً نوع «اس بي جي8» ، و20 حشوة قاذفة طراز «ار بي جي» إضافة إلى 61 حشوة كاتيوشا. من جهتها، قالت قيادة شرطة محافظة ديالى أمس، إن عمليات أمنية واسعة باسناد سلاح الطيران، في المنطقة الممتدة بين سد العظيم في ديالى ووادي الجهربز في محافظة صلاح الدين، أدت لدك 5 مضافات للإرهابيين وتدمير كميات من العبوات الناسفة والمركبات التابعة للمتشددين. وفي جبهة الشرقاط، قتل 10 «دراعش» من الخلايا النائمة، بعمليات دهم وتفتيش لتطهير منطقة تل محمد في الساحل الأيسر للقضاء الواقع شمال بغداد.

من جهة أخرى، كشف قائد شرطة ديالى اللواء الركن جاسم حسين السعدي، أمس عن توقيف الممول المالي الرئيسي «لداعش» في بعقوبة، وبحوذته صك بقيمة 300 مليون دينار عراقي لتمويل التنظيم في المحافظة.

في السياق، أكد الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله قائد عمليات تحرير الحويجة، مقتل 385 من التنظيم الإرهابي بالعملية التي أسفرت عن استرداد المنطقة غرب كركوك. وقال إن العمليات أسفرت أيضاً عن تحرير 150 قرية ومنطقة، وتوقيف 6 إرهابيين، وتفجير وتفكيك 95 مركبة مفخخة، 422 عبوة ناسفة، وتدمير 20 مضافة للإرهابيين. وأضاف يار الله «تم تدمير 5 معامل لتصنيع العبوات الناسفة والمركبات المفخخة، و34 سيارة، والعثور على كميات من الأسلحة والأعتدة، ودك 25 موضعا دفاعيا، و10 مخازن للأعتدة، و15 وكراً مفخخاً، و10 أنفاق 5 مراكز للاتصالات.