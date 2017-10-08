المغرب يطرد معارضاً موريتانياً بارزاً



تاريخ النشر: الأحد 08 أكتوبر 2017 نواكشوط (دب أ) أفادت مصادر متطابقة أمس، أن السلطات المغربية أعلنت المعارض ورجل الأعمال الموريتاني البارز محمد ولد بوعماتو شخصاً غير مرغوب فيه على تراب المملكة. وأوضحت المصادر أن القرار أبلغه المغرب أمس للسلطات الموريتانية، وأن رجل الأعمال الذي يقيم في مراكش منذ سنوات لم يعد موجوداً في المغرب منذ فترة. وفسر مراقبون الخطوة المغربية بسعي مغربي لتطبيع العلاقات مع موريتانيا بعد سنوات من الجفاء وتراكم مواقف كادت تؤدي بالبلدين إلى القطيعة. وامتنعت موريتانيا منذ عام 2012 عن إرسال سفير جديد لها في الرباط، ورفض المغرب إنهاء مهام سفيره في نواكشوط عبد الرحمن بن عمر إلى أن توفي في ديسمبر الماضي إثر مرض عضال، وهو من كانت نواكشوط تراه عرقلة لإقامة علاقات طبيعية بين البلدين. وظلت موريتانيا ترفض احتضان المغرب لمعارض بحجم ولد بوعماتو.