تونس: اعتقال إرهابي أسس شبكة تسفير إلى بؤر التوتر



تاريخ النشر: الأحد 08 أكتوبر 2017 ساسي جبيل (تونس) أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن وحداتها الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري قاطن بأحد الأحياء بالعاصمة للاشتباه به في الانضمام إلى تنظيم إرهابي وتكوين شبكة تسفير إلى بؤر التوتر. وقالت الداخلية في بيان أمس: «وألقت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بحي التضامن من محافظة أريانة بالعاصمة تونس على عنصر تكفيري اتضح فيما بعد أنه شقيق عنصر إرهابي خطير مودع حاليا بالسجن من أجل تورطه في قضايا ذات صبغة إرهابية. وأضاف البيان أنه وبالتحري معه اعترف بأنه وبتعليمات من شقيقه الإرهابي المسجون المشار إليه تولى العام 2012 بمساعدة عنصر إرهابي بحالة فرار حاليا وقاطن بذات الحي على الالتحاق بالجماعات الإرهابية بليبيا، حيث تلقى تدريبات عسكرية ثم انتقل إلى سوريا، حيث انضم منذ ذلك التاريخ إلى الجماعات الإرهابية هناك. كما اعترف الموقوف بأنه تولى مساعدة أبناء شقيقه الإرهابي المشار إليه على العودة إلى تونس.