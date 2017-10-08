وفد من « الثقافة» يزور المكتبة الوطنية الأردنية

عمّان (الاتحاد)

ضمن فعاليات مشاركة الإمارات بمعرض عمّان الدولي للكتاب، كضيف شرف للدورة السابعة عشرة، قام وفد من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، برئاسة عفراء الصابري وكيل الوزارة، بزيارة دائرة المكتبة الوطنية في عمان للتعرف عليها، باعتبارها إحدى المكتبات الرائدة في المنطقة، وللاطلاع على أحدث التقنيات الرقمية ووسائل الابتكار في مجال المكتبات.

وناقشت الصابري والوفد المرافق مع مدير عام الدائرة القائم بالأعمال فراس الحديدي، سبل التعاون بين مكتبة عمان الوطنية وزارة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية، خاصة أن المكتبة تعد رائدة في مجال المكتبات بالمنطقة وحفظ الوثائق.

وتفقُّد الوفد الإماراتي خلال الزيارة جميع أركان المكتبة الوطنية، واستمع لشرح وافٍ حول أنشطتها المختلفة، كما استعرض الجانبان أهم المشروعات المستقبلية التي سينفذانها في مجال المكتبات، وسبل التعاون المستقبلي في هذا المجال.

وقالت الصابري إن الاطلاع على التجارب الناجحة والتعلم منها نهج يوجه به باستمرار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة للحرص على التميز، ويؤكد على أهمية تطبيقه في الإدارة لنشر المعرفة وتعميمها بما يخدم الوطن والمجتمع. وفي ختام الزيارة أهدت الصابري مجموعة كبيرة من إصدارات وزارة الثقافة وتنمية المعرفة لمكتبة عمان الوطنية.