المنصات الاجتماعية.. الحقيقة هي الضحية!

مع اندلاع أخبار المجزرة التي وقعت في لاس فيجاس، تم تعميم تحذيرات تحث الصحفيين المحترفين على توخي الدقة في افتراضاتهم. وحذر معهد «بوينتر» الصحفيين من التكهن بشأن المرض العقلي للجاني، وطلب من المحررين عدم استخدام صور يفهم منها موقف قد يكون لصالح الشخص الذي أطلق النار.
بيد أن المروجين للأكاذيب لم ينصتوا لهذه النصيحة الجيدة، ولن ينصتوا طبعاً.
وقيل، إن فيسبوك وجوجل قدما معلومات مضللة على منصاتهما القوية، وروجا شائعات لم تذكر فقط اسما غير دقيق للقاتل، بل ألقت باللوم على مواقفه الليبرالية المفترضة!!
|
وربما كان أسوأ ما حدث هذا الأسبوع هو الأكذوبة التي انتشرت على موقع الرسائل المجهولة «فور تشان» (4chan) ومفادها أن القاتل شخص يدعى «جيري دانلي»، الذي يستخدم «إشارات الإعجاب» على فيسبوك لإظهار أنه ليبرالي كاره لترامب. وسرعان ما تصدّرت هذه الأكذوبة المشهد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الكبيرة.
|