المنصات الاجتماعية.. الحقيقة هي الضحية!

مارجريت سوليفان*

مع اندلاع أخبار المجزرة التي وقعت في لاس فيجاس، تم تعميم تحذيرات تحث الصحفيين المحترفين على توخي الدقة في افتراضاتهم. وحذر معهد «بوينتر» الصحفيين من التكهن بشأن المرض العقلي للجاني، وطلب من المحررين عدم استخدام صور يفهم منها موقف قد يكون لصالح الشخص الذي أطلق النار.

بيد أن المروجين للأكاذيب لم ينصتوا لهذه النصيحة الجيدة، ولن ينصتوا طبعاً.

وقيل، إن فيسبوك وجوجل قدما معلومات مضللة على منصاتهما القوية، وروجا شائعات لم تذكر فقط اسما غير دقيق للقاتل، بل ألقت باللوم على مواقفه الليبرالية المفترضة!!

وفي مؤتمر يوم الثلاثاء، قالت «كارا سويشر»، المؤسس المشارك في موقع «ريكود» التكنولوجي للأخبار «لقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مسلحة تماماً». وقد كانت هذه الصحفية السابقة في «واشنطن بوست» و«ول ستريت جورنال» محقة تماماً. وكذلك حذر مدير تحرير موقع التحقق من الوقائع «سنوبس» (Snopes.com) من أن «الأمر يزداد استقطاباً» حتى على مستوى الإعلام. وقال لصحيفة الجارديان «هناك هذا التدافع المجنون لتصوير الرجل كشخص ديمقراطي أو جمهوري، حتى يتسنى لهم توظيف ذلك في الاستقطاب الحزبي».

وربما كان أسوأ ما حدث هذا الأسبوع هو الأكذوبة التي انتشرت على موقع الرسائل المجهولة «فور تشان» (4chan) ومفادها أن القاتل شخص يدعى «جيري دانلي»، الذي يستخدم «إشارات الإعجاب» على فيسبوك لإظهار أنه ليبرالي كاره لترامب. وسرعان ما تصدّرت هذه الأكذوبة المشهد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الكبيرة.