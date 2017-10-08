«البنتاجون» وخطة ترامب الأفغانية

دافع كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» بالتفصيل يوم الثلاثاء الماضي عن الاستراتيجية الجديدة لإدارة ترامب بالنسبة لأفغانستان. وقالوا إنها تتضمن محددات تنص على وجود القوات الأميركية جنباً إلى جنب مع القوات الأفغانية على المستويات الدنيا من القيادة لتزويدها بدعم جوي أفضل.
ووصف وزير الدفاع جيم ماتيس، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد الابن هذه الاستراتيجية، أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ، بأنها مسعى للفوز في الصراع الذي بدأ قبل ستة عشر عاماً. وواجه المسؤولان البارزان المشرعين المتشككين، بما فيهم رئيس اللجنة السيناتور جون ماكين (جمهوري- ولاية أريزونا)، الذي انتقد عدم شفافية الإدارة في الإفصاح عن خططها. وقال ماكين: «في الأسابيع الستة التي مرت منذ إعلان الرئيس، لم تعلم اللجنة، والكونجرس على نطاق أوسع، الكثير من التفاصيل المهمة بشأن هذه الاستراتيجية». وأضاف «هذا غير مقبول تماماً».
وتعد جلسة الاستماع، وجلسة مشابهة عقدت بعد ظهر يوم الثلاثاء أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب، هي المرة الأولى التي يتحدث فيها ماتيس ودانفورد بالتفصيل عما يسميانه «استراتيجية جنوب آسيا» لإدارة ترامب. يذكر أن الرئيس الأميركي أعلن في الحادي والعشرين من شهر أغسطس الماضي أن الولايات المتحدة ستواصل المشاركة في الحرب في أفغانستان، وأنه سيرسل بضعة آلاف من القوات الإضافية، حتى وإن كانت توجهاته الأصلية تمنعه من القيام بذلك.
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وسيتم تخصيص بعض المستشارين العسكريين الأميركيين الإضافيين للعمل مع كل وحدة أفغانية كبيرة تتضمن الآلاف من الجنود. وداخل هذه الوحدة، سيكون هناك لواء من الجنود الأفغان يعملون بشكل وثيق مع المستشارين الأميركيين، ما يسمح لكتيبة تضم بضع مئات من الجنود الأفغان بتنفيذ عمليات هجومية بشكل أفضل. وقال ماتيس «إنه لم يتسنَّ لهم الوصول إلى ذلك في السنوات الأخيرة، وهذا يعني أنهم لم يكونوا قادرين على الحصول على الدعم الجوي السريع من قوات حلف شمال الأطلسي، وكذلك دعم نيران المدفعية».
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* محرر شؤون الأمن القومي لصحيفة «واشنطن بوست»
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