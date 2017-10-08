«النواخذة» يرد اعتباره أمام «العنابي»

فيصل النقبي (الفجيرة)

ألحق «النواخذة» الخسارة الأولى بأصحاب السعادة هذا الموسم، ورد اعتباره بعد خسارته بخمسة أهداف في الجولة الأولى لدوري الخليج العربي، حيث حقق انتصاراً ثميناً على الوحدة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين أمس في استاد الفجيرة ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس الخليج العربي.

ويدين النواخذة بالفضل في الفوز للسنغالي ديالو الذي سجل هدفين في الدقيقتين 24 و78 من المباراة، قبل أن يقلص محمد الشحي الفارق للوحدة في الدقيقة 48 من المباراة، ليحصل دبا الفجيرة على 3 نقاط مهمة، ويتجمد رصيد الوحدة عند نقطة واحدة.

بدأت المباراة بشكل بسيطرة هجومية واضحة من الضيف الوحداوي، حيث أنقذ محمد الرويحي مرماه من هدف محقق من أمام المهاجم المغربي مراد باتنا، ليكشف أصحاب السعادة عن الوجه الهجومي للفريق، خاصة مع تحركات باتنا وتيجالي، ومن خلفهما العكبري وطارق الخديم.

ومع الدقيقة 20 يدخل أصحاب الأرض أجواء المباراة، بمحاولة خطيرة من أحمد إبراهيم الذي هيأ كرة داخل المنطقة للبرازيلي سياو ليسددها قوية تصطدم بقدم المدافع محمد سالم الظاهري وتفقد خطورتها، ويرد الوحدة بقوة في الدقيقة نفسها عن طريق باتنا، حيث يسدد كرة تصطدم بالعارضة.