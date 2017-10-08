5 مشاهد تكشف عن تفاصيل الألعاب العالمية «أبوظبي 2019»

دبي (الاتحاد)
شهدت استضافة أبوظبي الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019» 5 محطات رئيسة، وهي في طريقها لنقطة الوصول للحدث، ويأتي في مقدمة المشاهد التي حدثت في أقل من عام، وبالتحديد في 326 يوماً حتى الآن، إعلان فوز أبوظبي بالاستضافة، كأول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك يوم 16 نوفمبر 2016، وهو الفوز التاريخي الذي جاء كذلك نتيجة دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتحصل هذه الفئة على حقوقها كافة في المجتمع، من خلال برامج الدعم، والاندماج الكامل في مختلف مناحي الحياة.
وجاء فوز ملف أبوظبي بعد أن استوفى الشروط والمتطلبات كافة، من ناحية البنية التحتية والمنشآت الرياضية ومقر إقامة الوفود وشبكة المواصلات والكوادر الوطنية المؤهلة، بالإضافة إلى التوجه العام والدعم الذي يحظى به أصحاب الهمم من القيادة الحكيمة، والذي انعكس إيجاباً على تحقيق العديد من المكتسبات والإنجازات على الصعد كافة.
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ويعنى الأولمبياد الخاص بفئة الإعاقة الذهنية التي تمثل النسبة الأكبر من إجمالي أصحاب الهمم في العالم، حيث تشتمل الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص على حزمة من البرامج المصاحبة، بالإضافة إلى المسابقات الرياضية.
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وبعدها بيومين وبالتحديد في 24 يناير 2017، كان المشهد الثالث، حيث كشفت اللجنة العليا المنظمة للأولمبياد الخاص عن التفاصيل الكاملة لترتيبات استضافة الحدث.
وكان المشهد الرابع 25 مايو الماضي، حيث تسلّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من المستشار النمساوي كريستيان كيرن، علم الأولمبياد الخاص، بمناسبة استضافة أبوظبي للألعاب العالمية 2019.
وجاء المشهد الخامس في اليوم نفسه، حيث أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، انطلاق الألعاب الإقليمية في مارس المقبل التي تشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن تستقبل العاصمة في الفترة من 17 إلى 22 مارس 2018 أكثر من 1200 رياضي ينتمون إلى 33 دولة للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الإقليمية، الحدث الرياضي التحضيري الأكبر قبل انطلاق دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019.