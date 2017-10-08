أبوظبي.. الغد قبل اليوم دائماً

رضا سليم (أبوظبي)

أبوظبي القلب النابض.. عاصمة الرياضة العالمية وقبلة الأبطال في كل الميادين، هكذا هي رؤية مجلس أبوظبي الرياضي، الذي رفع شعار «أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة»، فلا تتوقف الأحداث فيها منذ سنوات مضت، ولن تتوقف طيلة السنوات المقبلة، إذ تزدحم الأجندة الرياضية في أبوظبي كل عام بالعديد من البطولات والسباقات العالمية في مختلف الألعاب، بما فيها كرة القدم «الساحرة المستديرة» التي تطل على عاصمتنا الحبيبة هذا العام بكأس العالم للأندية «أبوظبي 2017»، وتمتد الأحداث فيها إلى العديد من البطولات، منها بطولة الجائزة الكبرى «الجراند سلام» للجودو وبطولة فاطمة بنت مبارك للجولف وجائزة الاتحاد للطيران لـ«الفورمولا- 1» وبطولة أبوظبي للجولف «إتش أس بي سي» وبطولة انيتفشينال الخيري للجولف، وكأس السوبر السعودي وطواف أبوظبي وسباق ريد بل الجوي وبطولة أبوظبي العالمية للترايثلون وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو وبطولة أبوظبي العالمية للغطس العالي وبطولة مبادلة العالمية للتنس.

وتمتد الأحداث إلى 2019، حيث تستضيف كأس الأمم الآسيوية «الإمارات 2019»، وتنظيم الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، والأخير هو الحدث الاستثنائي بكل ما تحمله الكلمة، فالعالم سيجتمع هناك في أبوظبي، لفئة تحظى باهتمام كبير في كل دول العالم.

لا تختلف النهضة الرياضية كثيراً عن النهضة التي تعيشها أبوظبي في مختلف مناحي الحياة، ربما تكون قد تفوقت على بعض هذه الجوانب، لا سيما أن العاصمة لم تعد عاصمة لبلادنا الحبيبة فقط، لكنها أضحت عاصمة العالم أجمع على المستوى الرياضي.

ولم يأتِ لقب عاصمة الرياضة في العالم الذي حصلت عليه أبوظبي من فراغ، لكنه جاء نتاج مجهود كبير وتخطيط سليم وفق استراتيجية عمل، نالت إعجاب القاصي والداني في شتى أنحاء المعمورة. ولم تقتصر تلك الاستراتيجية العامة لجعل أبوظبي تحتل هذه المكانة الرفيعة، على جانب محدد، فكان التفوق في الإنشاء والتنظيم والظفر بالألقاب.