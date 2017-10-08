20 ألف لاعب في بطولة الخليج للرياضات الإلكترونية

العين (الاتحاد)

ترأس الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان الاجتماع السابع لمجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية الذي عقد مساء أمس الأول بمقر الجمعية، بحضور المستشار الدكتور راشد بن كشيش الظاهري الأمين العام سعيد الطاهر الأمين العام المساعد والأمين المالي مروان الشيخ ورئيس الجهاز الفني علي المرزوقي والمرشحين لعضوية اللجنة الفنية لكرة القدم التفاعلية محسن الحارثي وعبدالله الكعبي.

وأشاد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان باهتمام ودعم القيادة الرشيدة للرياضات الإلكترونية وكل ما يصب في مصلحة الشباب وتنمية قدراتهم وهو ما انعكس في إشهار جمعية رياضية مختصة في هذا النوع من الرياضات الإلكترونية ودعمهم اللامحدود للبطولات الإلكترونية، وقدم الشكر إلى الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ممثلة في الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة تقديراً للدعم الكبير للرياضة بشكل عام ولجمعية الرياضات الإلكترونية بشكل خاص.

وأعرب أعضاء مجلس الإدارة عن سعادتهم بما حققته منتخبات الرياضات الإلكترونية من إنجازات لعام 2016 و2017، واطلع المجلس على التقرير الإداري والفني وأشاد الأعضاء بالمشاركة في بطولة العين الرمضانية التي كانت برعاية الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان.

كما وافق مجلس الإدارة على إقامة بطولة الخليج للرياضات الإلكترونية بتعاون مع شركة إيفلويشن العالمية على أن يكون الأمين العام رئيساً للجنة المنظمة العليا، ويشارك في البطولة 20 ألف لاعب.