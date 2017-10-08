حفل افتتاح تراثي لبطولة «أم الإمارات» للرماية بمراكش

مراكش (الاتحاد)

افتتحت أمس بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات لجولة مراكش الختامية، وجاء الحفل رائعاً، ومعبراً يعكس عمق العلاقات المتميزة بين الإمارات والمملكة المغربية.

حضر الحفل، معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة وزير البترول الأسبق واللواء د. أحمد ناصر الريسي رئيس اللجنة المنظمة العليا، وسعيد مهير الكتبي القائم بأعمال سفارة الدولة لدى المملكة المغربية، وعبد العظيم الحافي الرئيس المنتدب للجامعة الملكية المغربية للرماية، والسيناتور لوشيانو روسي نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الإيطالي. وتضمنت فقرات حفل الافتتاح كلمات ترحيبية ثم دخول الفرسان «حملة أعلام الدول المشاركة»، ثم عروض فلكلورية من الموروث الثقافي المغربي، ثم ألقى اللواء د. أحمد ناصر الريسي كلمة رحب فيها بالحضور وقال: «العلاقات القوية المتميزة بين الإمارات والمملكة المغربية وراء اختيارنا جولة الختام بمدينة مراكش، فكرة البطولة التي تدعم رماية السيدات في العالم جاءت بدعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات». وأشار إلى أن النجاحات التي تحققت تجسد الرؤية الثاقبة لسموها، ويسعدنا أن نوجه إلى سموها جزيل الشكر والعرفان على هذه المبادرة الكريمة التي عكست الوجه الحضاري لدولتنا الغالية وعززت من وجودنا بالاتحاد الدولي للرماية ونتطلع إلى أن تضيف هذه الجولة نجاحات فنية وتنظيمية جديدة لما حققته الجولات الثلاث الأولى بالإمارات والثانية بمصر والثالثة بإيطاليا.

واختتم كلمته بتوجيه شكره وتقديره البالغين إلى الجامعة الملكية المغربية للرماية ونادي مراكش للرماية على استضافة الجولة وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة وشكر الطاقم الإداري لسفارة الدولة لدى المملكة المغربية الذين قدموا تسهيلات كبيرة ومقدرة لتسهيل مهمة اللجنة المنظمة العليا، كما شكر اللجنة المحلية ومجلس أبوظبي الرياضي وأكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ومصرف أبوظبي الإسلامي وموانئ أبوظبي واللولو هايبر ماركت واتصالات، معرباً عن أطيب أمنياته لجميع المشاركات بطيب الإقامة والتوفيق في المنافسات. وأعرب معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة عن سعادته بإقامة بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية للسيدات بمدينة مراكش، مؤكداً أنها ليست المرة الأولى التي تنظم فيها بطولة تحمل اسم «أم الإمارات»، وقال معاليه: «سعادتنا بهذه البطولة في كونها تسهل مهمة الراميات العرب وحتى الأجانب في تطوير مستوياتهن والوصول إلى قمة العالمية».

من جانبه، أشاد عبد العظيم الحافي الرئيس المنتدب للجامعة الملكية المغربية للرماية بالتعاون المثمر والبناء بين الإمارات والمملكة المغربية، منوهاً إلى أن بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية للسيدات فتحت آفاقاً واسعة للمتطلعات إلى تطوير مستوياتهن ليحلقن في سماء العالمية، وقال: «الجامعة الملكية المغربية تسعى في العام المقبل إلى تحقيق أرقام قياسية للبطولة سواء على صعيد عدد المشاركات أو النتائج». من ناحية أخرى، أقامت اللجنة المنظمة للبطولة حفل عشاء على شرف كبار الشخصيات والمنظمين واللاعبات المشاركات بحضور اللواء د. أحمد ناصر الريسي وسعيد مهير الكتبي القائم بالأعمال بسفارتنا بالمغرب وأحمد سالم الراشدي من مصرف أبوظبي الإسلامي وعدد من المدعوين واللاعبات، وعقب الحفل قدمت فرق الخيالة والفرسان المغربية عروضاً في دقة الهدف والقتال كما قدمت فرق الفنون الشعبية لوحات من التراث المغربي.