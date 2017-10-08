«كهرباء الشارقة» تبحث تطوير وحدات التحلية

الشارقة (وام)

التقى الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة وفدا فرنسيا من شركة «سويز» المختصة في تطوير وحدات التحلية وشبكات المياه وتحسن جودة المياه برئاسة بيير يافيس بوليكون الرئيس التنفيذي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند.

وتم خلال اللقاء بحث إعداد وتنفيذ خطة تطوير وحدات التحلية في اللية والحمرية وشبكات النقل والتوزيع وتحسين جودة المياه.

وأكد الليم أن كل المشروعات التي ستنفذها الهيئة خلال الفترة المقبلة تعتمد على أحدث التكنولوجيات العالمية الموجودة حاليا في هذا القطاع الحيوي والمهم وهي بتقنية التناضح العكسي، التي يتوقع أن تخفض تكلفة التحلية.

وأوضح خلال اللقاء أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة أنجزت تركيب 83 جهاز استشعار إلكترونيا لقياس ضغط وتدفق المياه في الشبكات وأجهزة صوتية ذكية لاستشعار وتحديد تسربات المياه في خطوط النقل والتوزيع إضافة إلى أجهزة حديثة لفحص جودة المياه وقياس أي تغير قد يطرأ على نوعية المياه خلال عملية النقل والتوزيع وذلك ضمن عدد من الدراسات والمشروعات البحثية التي ستساهم في رفع كفاءة المحطات وتقوية وتطوير الشبكات، بحيث نتمكن في المستقبل القريب من تحديد أماكن أي تسرب يحدث في الشبكات بصورة دقيقة وفي أقل وقت ممكن.