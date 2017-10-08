«الاقتصاد» تبحث مع «الوايبو» تمكين ممارسات الملكية الفكرية

أبوظبي (الاتحاد)

بحث المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، مع الدكتور فرنسيس غري، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)، سبل التعاون مع المنظمة لتنمية قطاع الملكية الفكرية بدولة الإمارات، وتمكين ممارساتها وتطبيقاتها على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وحضر اللقاء محمد سلطان العويس، سفير فوق العادة ومفوض دولة الإمارات لدى سويسرا، وعبد السلام آل علي، مدير مكتب الدولة لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف، وخلفان السويدي مدير إدارة الملكية الصناعية بوزارة الاقتصاد، وفاطمة الحوسني مديرة إدارة العلامات التجارية بالوزارة.

وأثنى الشحي في مستهل اللقاء على الدور المحوري الذي تقوم به المنظمة ومساهمتها في الارتقاء بأنظمة الملكية الفكرية وتعزيز الإبداع والابتكار على الصعيد العالمي. كما أشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها الدكتور غري لتعميق الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية وضرورة التعاون الجماعي في تمكينها.

وأوضح أن الإمارات مستمرة في جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الملكية الفكرية لديها وتطوير البنية التحتية والإلكترونية والذكية الداعمة لها، وذلك في إطار محددات رؤية الإمارات 2021 التي ركزت الجهود على بناء اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام، يقوم على المعرفة والابتكار وبقيادة كفاءات وطنية مبدعة ومتمكنة.

وأشار الشحي إلى أن الدولة قفزت بمقدار 12 مرتبة على مؤشر الابتكار العالمي خلال العامين الماضيين لتكون الأولى عربياً والـ35 عالمياً. وتابع أن افتتاح هذا المكتب سيدعم أهداف واستراتيجية (الوايبو) عبر تعزيز التقارب في استراتيجيات الملكية الفكرية بين دول المنطقة وتطوير السياسات والعمليات الداعمة لهذا القطاع، فضلاً عن تحسين قدرات الملكية الفكرية وتحسين الوعي بأهميتها ونشر ثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن هذا المكتب سيعمق ويوسع نطاق تطبيق معاهدات (الوايبو) في المنطقة ويساهم في تسهيل تسوية المنازعات في هذا الصدد. من جانبه، أكد الدكتور فرانسيس غري أن الجهود الكبيرة التي اتخذتها الإمارات تعزز ريادتها في مجال الملكية الفكرية وتشجيع المبدعين والمبتكرين وحماية حقوق المخترعين، ما يرفع تنافسية الإمارات في الابتكار والملكية الفكرية. وأشاد الدكتور غري بإطلاق مئوية 2071 التي تقوم استراتيجياتها على الابتكار والملكية الفكرية.