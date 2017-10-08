«التغير المناخي» تتعاون مع «ديوا» لرعاية برنامج سفراء الكربون

دبي (الاتحاد)

‬وقعت ‬وزارة ‬التغير ‬المناخي ‬والبيئة، ‬وهيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي «ديوا»، ‬مذكرة ‬تفاهم، ‬تقدم ‬بموجبها ‬الوزارة ‬بالرعاية ‬الاستراتيجية ‬لبرنامج ‬سفراء ‬الكربون ‬الذي ‬أطلقته ‬الهيئة ‬بالتعاون ‬مع ‬مركز ‬دبي ‬المتميز ‬لضبط ‬الكربون (‬كربون ‬دبي)، لإشراك ‬الشباب ‬في ‬تحقيق ‬أهداف ‬التنمية ‬المستدامة، ‬ورؤية ‬الإمارات ‬2021.

ووقع مذكرة التفاهم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وسعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي. وبموجب المذكرة، ستتولى الوزارة مسؤولية الإشراف على فريق عمل من منتسبي برنامج سفراء الكربون لتوفير التدريب والاستشارات والخبرات اللازمة. وسيقوم الفريق المعني بتصميم وتنفيذ مشروع مبتكر وفق آليات عمل البرنامج. وقال معالي الزيودي «تهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 لمضاعفة نسبة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة، وخفض الاستهلاك في المباني والمنازل بنسبة 40%»‬. وأضاف أن «الوزارة تحرص على دعم المبادرات التي ترسخ ركائز التنمية المستدامة وتدعم جهود الحفاظ على البيئة. وضمن استراتيجيتنا لإشراك الشباب في هذه الجهود، يسعدنا التعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي لدعم برنامج سفراء الكربون».

من جهته، قال الطاير «نتبنى الاستدامة كتوجه استراتيجي في مبادراتنا ومشروعاتنا بالشراكة مع مختلف المؤسسات. وقد حظي برنامج سفراء الكربون منذ إطلاقه بدعم ورعاية الكثير من الجهات الرائدة وحقق نجاحات مهمة على مختلف الصعد».