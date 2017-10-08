«الأميركي» يعزز حظوظ المونديال برباعية في بنما

أورلاندو (رويترز)

قدم كريستيان بوليشيتش أداءً رائعاً وأحرز جوزي ألتيدور هدفين، ليقودا الولايات المتحدة للفوز 4-صفر على بنما في أورلاندو، لتقترب بشدة من ضمان التأهل بشكل تلقائي إلى كأس العالم في روسيا العام المقبل.

وتقدمت أميركا إلى المركز الثالث في الدور الأخير من التصفيات باتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي، الذي يضم 6 منتخبات، أمام بنما التي كانت تتقدم عليها بنقطة واحدة قبل المباراة.

والفوز في المباراة الأخيرة على ترينيداد وتوباجو ربما سيكون كافياً لتأهل أميركا بشكل تلقائي، حيث تحتاج هندوراس إلى الفوز في آخر مباراتين وتجاوز فارق 12 هدفاً.

وضمنت المكسيك التأهل إلى النهائيات، بينما تحتاج كوستاريكا صاحبة المركز الثاني إلى نقطة واحدة من آخر مباراتين للانضمام إليها.