اتحاد الكرة يتفاوض مع 3 مرشحين لقيادة «الأبيض»

معتصم عبدالله (دبي)

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على مفاوضة ثلاثة أسماء تدريبية من قارتي أميركا الجنوبية وأوروبا لقيادة المنتخب الوطني الأول، خلفاً للأرجنتيني ادجاردو باوزا المدرب السابق للأبيض، وفتح الاتحاد باب التفاوض المباشر مع الأسماء الثلاثة المقترحة من لجنة ترشيح مدربي المنتخب، في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هوية المدرب، الذي سيقود الأبيض في نهائيات كأس أمم آسيا 2019 بالإمارات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة مروان بن غليطة بمقر الاتحاد في دبي أمس، والذي استمر لنحو أكثر من ثلاث ساعات، وأكد حسن الجسمي المتحدث الرسمي باتحاد الكرة، «بداية التفاوض الرسمي مع المدربين المرشحين، مؤكداً أهمية احتفاظ الاتحاد بالأسماء المرشحة في الوقت الحالي، لضمان سرية المفاوضات واحترافية التعاقد مع المدربين الثلاثة»، وتوقع الإعلان عن اسم المدرب الجديد في القريب العاجل، دون تحديد مدى زمني معين، وتشير المتابعات إلى أن القائمة النهائية للمرشحين تضم الثلاثي الألماني شتيلكة، والأرجنتيني جاريكا، والكولومبي جورج لويس.

وذكر المتحدث الرسمي، أن اجتماع المجلس لم يتطرق إلى موضوع زيادة مكافآت الحكام، وتخصيص مكافآت خاصة للقضاة المتميزين، لافتاً إلى أن بند زيادة المكافآت لم يطرح بالأساس في اجتماع المجلس، مؤكداً في الوقت ذاته دعم الاتحاد لقضاة الملاعب، وترحيب المجلس بما فيه مصلحة الحكام واللعبة.

وأشار الجسمي إلى اعتماد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الشركة المزودة لتقنية الفيديو والتي سيتم تطبيقها خلال الموسم الحالي، وذكر أن لجنة وإدارة الحكام بصدد عقد اجتماعات تنسيقية مع القنوات الناقلة لمباريات دوري الخليج العربي، بجانب لجنة دوري المحترفين.

وناقش اجتماع المجلس التقرير الفني والإداري لمنتخب الشباب الذي يستعد لخوض صفيات كأس آسيا تحت 19 عاماً 2018، المقررة خلال الفترة من 31 أكتوبر الحالي وحتى 8 نوفمبر المقبل، وأكد المجلس دعمه الكامل لأبيض الشباب في مشوار التصفيات.