لجنة تطوير أندية الهواة تتفقد أندية المدام ومليحة ودبا الحصن

الشارقة (الاتحاد)
بدأت لجنة تطوير أندية الهواة في اتحاد الكرة، المرحلة الثانية من زياراتها الميدانية لأندية الدرجة الأولى والهواة، حيث تفقدت اللجنة أندية المدام ومليحة ودبا الحصن، بهدف استكمال مشروع التطوير الاستراتيجي العام لهذه الأندية، الذي بدأ العام الماضي، ويتضمن الوقوف على متطلبات البنية التحتية للأندية، بما فيها إنشاء أو صيانة الملاعب واستكمال التجهيزات الأساسية من غرف الملابس والإضاءة وصيانة أرضيات الملاعب وتجهيزات العيادات الطبية بها.
وضم وفد اللجنة أحمد المهبوبي عضو مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة، ومعه كلٍ من خليفة أحمد المحرزي، وعلى أحمد الظهوري، وعمر درويش أعضاء اللجنة، ومحمد أحمد السيد سكرتير اللجنة الطبية بالاتحاد.
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وصرح أحمد المهبوبي، أن هذه الزيارات الميدانية تأتي ضمن برنامج متكامل الجوانب والرؤية والأهداف، لدعم ومساندة الأندية على تمكينها من ممارسة نشاطها الكروي بشكل طبيعي، سواء كان الدعم بصورة مادية أو عينية أو دعم آخر، يتمثل في تطوير الكوادر الفنية والإدارية وخاصة الكوادر المواطنة التابعة لهذه الأندية.