لجنة تطوير أندية الهواة تتفقد أندية المدام ومليحة ودبا الحصن

الشارقة (الاتحاد)

بدأت لجنة تطوير أندية الهواة في اتحاد الكرة، المرحلة الثانية من زياراتها الميدانية لأندية الدرجة الأولى والهواة، حيث تفقدت اللجنة أندية المدام ومليحة ودبا الحصن، بهدف استكمال مشروع التطوير الاستراتيجي العام لهذه الأندية، الذي بدأ العام الماضي، ويتضمن الوقوف على متطلبات البنية التحتية للأندية، بما فيها إنشاء أو صيانة الملاعب واستكمال التجهيزات الأساسية من غرف الملابس والإضاءة وصيانة أرضيات الملاعب وتجهيزات العيادات الطبية بها.

وضم وفد اللجنة أحمد المهبوبي عضو مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة، ومعه كلٍ من خليفة أحمد المحرزي، وعلى أحمد الظهوري، وعمر درويش أعضاء اللجنة، ومحمد أحمد السيد سكرتير اللجنة الطبية بالاتحاد.

وكان في استقبال وفد اتحاد الكرة، في نادي المدام، سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس إدارة النادي، وسالم سلطان الكتبي عضو مجلس الإدارة، وعبدالله مطر الكتبي أمين السر العام، واستقبله في نادي مليحة، مصبح سعيد بالعجيد رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد سلطان الخاصوني، عبدالله راشد القايدي، عبدالله محمد خلفان الكعبي، وعبدالله سلطان الكتبي أعضاء مجلس الإدارة، وخليفة حميد بن تميم الكتبي أمين السر، وفي نادي دبا الحصن، خميس علي راشد خصاو رئيس مجلس إدارة النادي، وعبدالله سالم البواب نائب الرئيس، وعبدالرحمن الطنيجي، وجاسم سليمان الظهوري عضوا مجلس الإدارة.

وصرح أحمد المهبوبي، أن هذه الزيارات الميدانية تأتي ضمن برنامج متكامل الجوانب والرؤية والأهداف، لدعم ومساندة الأندية على تمكينها من ممارسة نشاطها الكروي بشكل طبيعي، سواء كان الدعم بصورة مادية أو عينية أو دعم آخر، يتمثل في تطوير الكوادر الفنية والإدارية وخاصة الكوادر المواطنة التابعة لهذه الأندية.